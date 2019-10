Es ist gerade mal ein paar Monate her, da befand sich auf einem Gelände der Stadtwerke noch ein charmanter Verhau von alten Gebäuden, schrottreifen Autos, Künstlerateliers und einigen Firmen. Doch jetzt entsteht gegenüber dem Heizkraftwerk Süd Großes: Der Gasteig muss mitsamt Stadtbibliothek, Volkshochschule, Philharmonie und der Hochschule für Musik und Theater aus seinem Domizil am Rosenheimer Berg ausziehen, weil der Backsteinkomplex saniert wird. Auf dem Areal zwischen Brudermühl-, Schäftlarnstraße und dem Großen Stadtbach am Flaucher sind nun die Bagger aufgefahren und haben einiges plattgemacht. Von Montag an entsteht hier das riesige Foyer des Interims-Gasteig samt Stadtbibliothek, Carl-Amery-Saal und einem Cafe in der ehemaligen Trafohalle, die nun behutsam saniert wird. Direkt dahinter wachsen bald die Philharmonie und weitere Gebäude, damit der Kulturbetrieb des Gasteig in Sendling weitergehen kann.

Gasteig-Chef Max Wagner ist von dem künftigen Standort angetan, der allerdings ganz bewusst ein Provisorium bleiben soll. Die Lage hält er für ideal und auf dem Gelände entstehe eine urbane Landschaft, die es so in München nicht gebe. Konzertbesucher könnten sogar während des Musikgenusses ihre Autoreifen wechseln lassen, scherzt Wagner. Denn ein Reifenhändler sowie ansässige Künstler und andere Kreative können auch während des Gasteig-Gastspiels bleiben.

Die Verkehrsanbindung soll übrigens auch eigens für den Interims-Gasteig verbessert werden: Die U-Bahn hält künftig an der Brudermühlstraße doppelt so oft wie bislang, wenn dort Veranstaltungen sind. Und es soll dort in Zukunft auch eine Expressbuslinie eine Haltestelle bekommen. Der Name des bisherigen Halts "Schäftlarnstraße" steht für Wagner natürlich schon fest: "Gasteig Sendling".

DER TAG IN MÜNCHEN

Auch Kreissparkasse kündigt Prämiensparverträge Nachdem die Stadtsparkasse München vor einer Woche mitgeteilt hatte, Tausende Verträge ihrer Kunden zu kündigen, zieht nun auch die Kreissparkasse nach.

Kritik an Polizeieinsatz bei Fußballspiel Sind Polizisten unverhältnismäßig und zu hart gegen Fans des 1. FC Kaiserslautern vorgegangen? Nach dem Spiel gegen die Löwen erheben beide Vereine Vorwürfe. Die Polizei will das nun prüfen.

Bürolandschaft mit Indoor-Wald Die Bebauung des früheren Postbank-Karrees am Hauptbahnhof gilt als derzeit größtes Gewerbeprojekt in der Innenstadt. Im Innenhof soll ein "urbaner Wald" entstehen.

MÜNCHEN ZUM OKTOBERFEST

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg