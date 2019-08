Manchmal braucht Stadtwerkechef Florian Bieberbach eine Aufmunterung. Dann schaut er sich einen Aphorismus an der Wand an.

Wenn man einen Blick auf meinen Schreibtisch zuhause wirft, dann ist sofort zu erkennen, wem er gehört. Eine halbleere Spezi, Berge an Papier, zufällig verteilte Stifte und ein Paar Schnürsenkel, die ich schon vor Wochen in meine Schuhe einfädeln wollte, und in der Ecke sitzt ein Teddybär, der mich seit meiner Kindheit begleitet. Chaos also; ein Glück für meine Kollegen, dass ich auf der Arbeit immer zwischen den Plätzen wechseln muss. Denn sonst würde ich mich dort bald auch heimisch einrichten.

Der feste Arbeitsplatz verrät mehr über die Person, als manch einem lieb ist, und genau deswegen hat es sich das Leute-Team zur Aufgabe gemacht, einen Blick in die Chefzimmer der Münchner Kunst- und Kulturszene, aber auch der großen Unternehmen zu werfen. Bei Iris Ostermaier, der neuen CFO der Bavaria Film, befinden sich beispielsweise Sneaker im Büro. Nicht für den Sport, sondern um sich auf dem mehreren Hektar großen Gelände einigermaßen bequem allen Mitarbeitern vorstellen zu können. Matthias Lilienthal, der Intendant der Kammerspiele, hat zusammengeknüllte Handtücher im Büro liegen, die auf seine morgendlichen Bahnen im Schwimmbad hinweisen und selbst wenn sich keine privaten Fotos finden lassen, wie bei Tanja Graf, der Leiterin des Literaturhauses, dann erkennt man, wie sehr die Person Arbeits- und Familienleben trennt.

In der neuesten Folge der Serie hat meine Kollegin Elisa Schwarz den Chef der Stadtwerke München, Florian Bieberbach, in seinem Büro besucht. Was sofort auffällt: Das Büro ist klein und die Aussicht bescheiden im Gegensatz zur anderen Gebäudeseite mit Alpenblick. Doch das hat einen Grund, wie man im Interview mit dem 46-Jährigen erfährt, und auch eine kleine Comic-Figur auf dem Schreibtisch hat ihren tieferen Sinn.

