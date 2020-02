Problem mit vollen Wertstoffcontainern / Versuchte Vergewaltigung am Südpark

Fängt einer an, stellen die anderen ihren Müll auch vor dem Container an. Hier am Johannisplatz.

Flaschen und Dosen stehen auf dem Boden herum. Daneben illegal abgeladener Müll: Matratzen, Mikrowellen, altes Kinderspielzeug. Und das im angeblich ach so sauberen München?

Normalerweise fallen die Wertstoffcontainer im Stadtbild kaum auf, zumindest solange dort brav alles eingeschmissen wird. Doch München hat neuerdings ein Problem. In der Altstadt musste zum Beispiel die letzte Entsorgungsstation der Baustelle am Thomas-Wimmer-Ring weichen. Und von Sendling bis nach Schwabing-West sind viele Container so überfüllt, dass die Bewohner ihren Müll auf den Boden stellen. Ein Paradies für Ratten.

In den Bezirksausschüssen ist das Thema bekannt - und die Lösung läge auf der Hand: häufigere Leerungen, neue Standorte. Doch die Flächen sind nicht da, dafür umso mehr Bürokratie: Der Abfallwirtschaftbetrieb München leitet Anträge für neue Container an verschiedene Referate der Stadt weiter. Diese wiederum prüfen, ob der vorgeschlagen Standort ihre Vorgaben erfüllt: Wird die Straßenverkehrsordnung eingehalten? Ist die Grünsatzung beachtet worden? So kann es dauern, bis neue Container genehmigt werden, wenn überhaupt.

Jedes Stadtviertel stolpert dabei über seine ganz eigenen Problemsteine. Welche das sind, hat meine Kollegin Jennifer Sandmeyer recherchiert. Und so viel sei an dieser Stelle schon mal verraten: Eine langfristige Lösung für das Containerproblem ist nicht in Sicht.

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie es mit Gasteig, Stadtmuseum und Volkstheater weitergeht Diese drei kulturpolitischen Großprojekte dominieren die Debatte im Rathaus: Mal kooperieren die Stadtratsfraktionen, mal streiten sie. Eines ist klar: Günstig ist Kultur nicht zu haben. Zum Artikel

Anschluss für den Autobauer Auf dem Nordring sollen von 2025 an nicht mehr nur Güterzüge, sondern auch Pendel-S-Bahnen verkehren. Weil davon vor allem BMW-Mitarbeiter profitieren, will sich der Konzern an den Kosten beteiligen. Zum Artikel

"Kinder, die Gangster spielen wollen" Gefährliche Körperverletzung, Geiselnahme, Bedrohung, räuberische Erpressung und mehr: Sechs junge Männer stehen wegen einer hohen Anzahl von Delikten vor Gericht. Angefangen hat alles mit einem Leihwagen. Zum Artikel

Versuchte Vergewaltigung am Südpark Ein 20-Jähriger drückte eine Joggerin zu Boden und drohte, sie zu vergewaltigen. Angestellte einer nahen Tankstelle verständigten die Polizei. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

