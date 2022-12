Von Ulrike Heidenreich

In der Vorweihnachtszeit spürt man die Unterschiede zwischen Arm und Reich, zwischen Glanz und Not manchmal deutlicher als sonst. Mit dem Glanz ist es übrigens so eine Sache - in der ganzen Stadt hängen viel weniger Weihnachtslichter als in den vergangenen Jahren auf den Balkonen. Genau, diese Zurückhaltung hängt mit der Energiekrise zusammen, mit der Angst vor einer hohen Stromrechnung und, ja, auch mit dem Respekt vor den Sorgen der vielen Familien in München, die nun noch mehr rechnen müssen, als sie es ohnehin schon tun.

Die Vorweihnachtszeit ist aber auch eine Zeit der Vorfreude, die Freude auf stille Tage mit den Lieben, die man sich besonders schön machen möchte. Aber welchen Luxus leisten sich die Menschen in München eigentlich in der Adventszeit? Sind Hummer, Champagner und Co. ein Zeichen dafür, dass man sich kaltherzig über die angeraute Stimmung hinwegsetzt? Oder sollte es heißen: Jetzt erst recht!?

Ich habe für den Podcast "München persönlich" mit jemandem gesprochen, der es wissen muss: mit Michael Käfer. Ihm gehört das berühmte Unternehmen Feinkost Käfer. Sein Stammhaus an der Prinzregentenstraße gleicht in diesen Tagen einer reich geschmückten Delikatessen-Oase. Aber auch Michael Käfer, so erzählt er, hat die Beleuchtung reduziert. So richtig wohl sei ihm inmitten eines opulenten Lichtermeers nicht. Käfer hat mit seiner Frau Clarissa eine wohltätige Stiftung gegründet, die Kluft zwischen Arm und Reich in seiner Heimatstadt München kennt er gut. Welche Beobachtungen er macht, erzählt er in der Podcast-Folge "So viel Luxus darf man sich jetzt noch leisten". Für das Audio-Format der Münchner Lokalredaktion fahren wir regelmäßig mit interessanten Persönlichkeiten quer durch die Stadt, mit Bus, Tram, U- oder S-Bahn. Es geht um Menschen und Themen, die die Stadt bewegen. Der Podcast erscheint alle zwei Wochen.

Mit Michael Käfer war ich im Bus 100 unterwegs. Er verrät auch, wo seine tollste Party über die Bühne ging und warum er sich selbst als geliehenen Freund bezeichnet.

DER TAG IN MÜNCHEN

Das Ladendieb-Gefühl gibt's gratis dazu Der neue "Pick & Go"-Supermarkt von Rewe hat keine Kasse. Der Kunde darf den Einkauf einfach so mitnehmen, das Geschäft wickelt die Bezahlung dann digital ab. Ob man die Technik austricksen kann? (SZ Plus)

Je emotionaler die Masche, desto erfolgreicher der Betrug ​​​​Die Zahl der sogenannten Schockanrufe bei alten Menschen nimmt drastisch zu. Nachdem der klassische Enkeltrick kaum noch funktioniert, setzen die Kriminellen nun auf neue Lügengeschichten.

Geld zurück - und trotzdem neue Karten​​​​​​​ Das Puls-Festival musste 2022 abgebrochen werden. Im nächsten Jahr werden alle Besucher, die wieder heimfahren mussten, vom BR eingeladen - und sollen trotzdem ihr Geld zurückbekommen.

Waffenhändler wird der Prozess gemacht Ein Maschinenbauer aus Sendling verkauft Sturmgewehre und Pistolen, gerät dabei allerdings an einen Spitzel der Polizei. Nun muss er sich vor dem Landgericht verantworten.

"Klein-Manhattan" im Langen Land In Feldmoching entsteht auf einem schmalen Streifen am Rande der Bahnlinie ein neues Viertel für 2000 Menschen. Kritiker sehen den dörflichen Charakter der Nachbarschaft in Gefahr.

Wie der Winter München im Griff hat In der Stadt kommt es zu Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr. Eine amtliche Warnung ist inzwischen aufgehoben, doch am Wochenende wird es bitterkalt.

