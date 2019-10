In ihrem ersten Bühnen-Text beschreibt Hanaa Abdella muslimische Frauen, die Kopftuch tragen, und wie sie behandelt werden.

Mögen Sie Lyrik? Ich für meinen Teil konnte mich in der Schule nie dafür begeistern. Da war es Pflicht, da herrschte Zwang. Jetzt, wo es mir freisteht, mich mit Poeten und Texten zu befassen, sieht es ganz anders aus. Was ich nie gedacht hätte: Dass Poetry Slams mal zu einem meiner Lieblingsevents zählen würden. Ich bin froh um die Szene in München. Sie ist relativ klein, ja. Aber sie überrascht immer wieder.

In der Regel sind Poetry Slams fröhliche und lustige Veranstaltungen, gewinnen tut der Auftritt, bei dem das Publikum am besten unterhalten wird. Lacher sind oft der richtige Weg zum Erfolg. Oft, aber nicht immer. Es war ein Schock für mich, als Hanaa Abdella auf der Bühne der Alten Utting anfing, über eine Frau zu sprechen, die von ihrem Ehemann umgebracht wurde - vor den Augen Dritter. Der Text war anders, er war ernst. Und ich fühlte mich wohl nicht als einziger von dem Inhalt überrumpelt: Das Publikum schwieg.

Als ich die 19-Jährige traf, um sie für die Junge Leute-Seite zu porträtieren, war ich besorgt: Auf der Bühne wirkte sie so ernst, wie würde sie sich wohl im Gespräch verhalten? Die Antwort lautet: nachdenklich und humorvoll. Gegen Ende des Gesprächs kam sogar eine ihrer Freundinnen ins Café, in dem wir uns verabredet hatten. Es war eines der lockeren Gespräche. Eine Aussage wird mir in Erinnerung bleiben: "Ich mache halt keine Entertainment-Stücke". Ein Lachen folgte.

