Die Isar ist Verheißung und Fluch zugleich. So schön wie sie ist, sie zieht genau deshalb an Sommertagen Tausende Menschen an. Die meisten behandeln den Gebirgsfluss mit nötigem Respekt, aber es gibt auch Leute, die einfach ihren Müll dort lassen, die renaturierten Flussufer als Partyzone betrachten und damit eine Situation schaffen, in der im Rathaus schon über Verbote nachgedacht wird. Dabei ist das Phänomen, dass Menschen in München gern an die Isar gehen, überhaupt nicht neu. Vor mehr als einem Jahrhundert gab es ein regelrechtes Vergnügungsviertel nach Wiener Vorbild, die Praterinsel, mit Gastronomie und sogar einer großen Wasserrutsche.

Der Münchner Musiker Willy Michl ist an den Gestaden der Isar aufgewachsen, vor fast sieben Jahrzehnten. Schon als Kind hat er sich den Fuß aufgeschnitten an Glasscherben im Fluss. Die Isar und ihr oftmals türkisgrünes Wasser hat ihn dennoch tief geprägt. Ende der Siebzigerjahre sang er erstmals vom "Isarflimmern" mitten im Paradies. Für die Feiernden heute hat er zwar in gewissem Maß Verständnis, gerade in der Corona-Krise. Die jungen Leute müssten eben ein Ventil suchen nach dem Lockdown. Trotzdem fordert er mehr Respekt für den Fluss, der für den "Isarindianer" heilig ist. Man muss nicht unbedingt Manitou beschwören, um auch ein wenig von Michls Sicht auf die Natur mitten in München zu verstehen. Es würde schon genügen, den eigenen Müll wieder mitzunehmen, damit auch andere das Ufer der Isar genießen können, ohne in eine Glasscherbe oder heiße Glut zu treten.

