Wie halten Sie es mit dem Nachtisch? Vor allem an Weihnachten gehört das Dessert ja in den meisten Familien mit dazu - da kann der Hauptgang auch noch so gut sein. Ich ja muss zugeben: Mir war Süßes immer ein bisschen suspekt, eher habe ich mir eine oder zwei Kartoffeln mehr auf den Teller gelegt. Vielleicht war das die protestantisch-norddeutsche Ader in mir. Mittlerweile hat sich das geändert und was bin ich froh drum. Denn ansonsten fiele es mir schwer, Ihnen diesen Text über Spitzenpatissière Beate Wöllstein und ihr Weihnachtsdessert, die Engelsspeise, zu schreiben. (Wer es deftiger mag, findet unten im Bayern-Text etwas über Wild.)

Engelsspeise, das ist, wenn man Wöllsteins Rezept folgt, ein Türmchen aus geschichteter Apfel- und Preiselbeercreme mit einem hauchzarten Boden und einer ebenso dünnen Decke aus Mandelkrokant. Die Meisterkonditorin garniert das alles noch mit einem Tupfer Sahne, einer selbstgemachten Karamellsauce und einem engelförmigen Keks, irgendwie muss die Speise ja auch ihren Namen erhalten. So viel zum Gericht, das eigentlich viel zu filigran ist, um es zu essen. Meine Kollegin Jennifer Sandmeyer hat Beate Wöllstein aber nicht nur getroffen, um sie nach dem Rezept zu fragen, sondern auch, um sie zu porträtieren. (SZ-Plus)

Bevor Wöllstein 2012 die erste Back- und Dessertschule Deutschlands eröffnete, feilte sie unter anderem in Südtirol, London und Dubai an verschiedensten Nachspeisen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten entwickelte sie für eine große Fluglinie eine Kreation aus Käsekuchen und Baklava als Dessert. Und setzte sich gegen neidende männliche Kollegen durch. Im Vereinigten Königreich buk sie einmal für die Queen und erschuf ein Abbild vom London Eye sowie dem Palace of Westminster mitsamt Uhrenturm - aus Lebkuchen und natürlich essbar. Wöllsteins Motto: "Nie das Ziel aus den Augen verlieren. Durchhalten, auch bei Tiefschlägen. Es geht immer wieder weiter." Aber bevor auch Sie weiter Ihre Ziele verfolgen, wollen Sie vielleicht noch morgen rasch einkaufen und ebenfalls die Engelsspeise zubereiten.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Wenn ich den ganzen Tag nur herumsitze, kann ich mir gleich die Kugel geben"Jahrelang haben Wohnungslose, die im Haus des Katholischen Männerfürsorgevereins leben, im Viertel Müll weggeräumt. Doch jetzt untersagt ihnen die Stadt diese Arbeit.

Anklage gegen Jérôme Boateng zugelassen Das Amtsgericht München lässt die Anklage wegen einfacher, vorsätzlicher Körperverletzung an seiner einstigen Lebensgefährtin zu.

Marian Offman als Redner ausgeladen Die Veranstalter der Friedenskonferenz wollen kein Grußwort des SPD-Stadtrats - ein Grund dafür ist auch seine Haltung zu Israel.

Fehlerhafte Überweisung macht Reisepläne zunichte Der Veranstalter konnte den Geldeingang nicht zuordnen, stornierte die Reise und zahlte nur rund zwei Drittel des Preises zurück. Die Familie klagte - und ging leer aus.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Christmas Jam | 24.12. Jazzclub Unterfahrt Etwas anderer Heiligabend: der als "Schlagzeuger des Jahres national" ausgezeichnete Drummer Bastian Jütte spielt zusammen mit dem Gitarristen Philipp Schiepek und dem Bassisten Andreas Kurz.

Blitznacht Spezial | 24.12. Blitz Len Faki selbst kehrt in guter Weihnachtstradition ins Blitz zurück. Der Berghain Resident und Figure Labelchef ist legendär.

Migration bewegt die Stadt | 24.12. Stadtmuseum Ziel des komplexen Projektes ist, die Migrationsgeschichten Münchens langfristig zu sammeln, zu archivieren und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Im Zentrum stehen die Zeitzeugen.

Und in Bayern:

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg