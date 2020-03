Politik wird immer dann besonders spannend, wenn es menschelt. Wenn Typen für Inhalte stehen. Wenn jemand zur Wahl steht, den man auch auf der Straße ums Eck treffen könnte. Beim Bäcker, im Supermarkt oder im Fitness-Studio. Das macht die Kommunalwahl zu einer ganz besonderen.

Am15. März bestimmen die Münchner nicht nur ihren Stadtrat, sondern auch ihre Oberbürgermeisterin oder ihren Oberbürgermeister. Nicht weniger als 14 Frauen und Männer treten an. Die Süddeutsche Zeitung hat sie unter die Lupe genommen, und plötzlich tauchen Fragen auf, die an keinem Infostand, in keiner Stadtratssitzung zur Sprache kommen. Auf welchem Motorrad heizte zum Bespiel Oberbürgermeister Dieter Reiter in jungen Jahren durch die Gegend? Wie kam seine Herausforderin Kristina Frank von der CSU dazu, vor einem Müllauto Yoga zu machen? Welches Klischee regt die Grünen-Kandidatin Katrin Habenschaden derzeit tierisch auf? Warum fordert Richard Progl, Kandidat der autoverliebten Bayernpartei, auf einmal, dass neue Radwege mindestens drei Meter breit sein sollten?

Die Antworten und noch viel mehr erfahren Sie in den Porträts, die von den Reportern der SZ-München-Redaktion verfasst wurden. Sie haben die Kandidaten zu persönlichen Gesprächen getroffen, sie auf Veranstaltungen beobachtet oder zu Terminen begleitet. So nahe wie im Wahlkampf kommen auch Journalisten den Politikern ganz selten, was zu ungewöhnlichen Einblicken führt. Tauchen Sie mit ein in die politische Gedankenwelt Ihres Favoriten. Und was nicht weniger wichtig ist: Lernen Sie diesen auch von seiner menschlichen Seite kennen. Schließlich wollen Sie dem Sieger der OB-Wahl Ihre Stadt für die nächsten sechs Jahre anvertrauen.

Coronavirus: Die Stadt steht still Städtische und staatliche Bühnen werden nicht mehr bespielt, private Veranstalter müssen Programme absagen oder verschieben. Auch Wahlpartys, Bierfeste und andere Versammlungen fallen aus. Ein Überblick.

Ehefrau und Stieftochter spurlos verschwunden - 44-Jähriger angeklagt Die Staatsanwaltschaft stellt einen Münchner vor Gericht, der seine Frau und seine Stieftochter getötet haben soll. Beweise gibt es auch Monate nach dem Verschwinden der mutmaßlichen Opfer nicht, der Beschuldigte schweigt.

München bietet Hilfe für geflüchtete Kinder in Not an Die Stadt und Verbände erneuern ihr Angebot, minderjährige Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen.

Mann schlägt Autofahrer mit Beil ins Gesicht Der Fußgänger soll dabei sein Opfer schwer am Kopf verletzt haben. Dessen Ehefrau musste die Tat aus dem Wagen heraus mit ansehen.

