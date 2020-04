In der Haut von Schülerinnen und Schülern, die kurz vor ihren Abschlüssen stehen, möchte wohl gerade niemand stecken: Die Welt befindet sich im Ausnahmezustand und sie sollen bald Prüfungen - sei es für den "Quali", die Mittlere Reife oder das Abitur - schreiben, die ihre Zukunft mitbestimmen. Freilich, Schülerinnen und Schüler sind nicht die einzigen, die sich gerade mit Zukunftsängsten und Schutzmaßnahmen gegen das Virus auseinandersetzen müssen. Aber den Schulbetrieb wieder zum Laufen zu bringen, ist eine riesige Herausforderung.

Seit vergangenem Montag findet für die künftigen Absolventen wieder Unterricht statt - unter besonderen Bedingungen. Was unternehmen die Schulen nun konkret gegen die Ausbreitung des Coronavirus? Der Frage sind meine Kollegen Ramona Dinauer und Tom Soyer nachgegangen und haben mit Schülerinnen, einer Direktorin und einem Direktor sowie einer Lehrerin gesprochen.

Ob mit einem System, in dem die Schüler in verschiedene Gruppen aufgeteilt werden, damit sie sich nicht begegnen, mit von der Feuerwehr gelieferten oder von den Schülern selbstgenähten Masken - in Münchens Schulen passiert einiges, um die Schüler und Lehrer zu schützen. Vom 20. Mai an werden dann Abiturprüfungen geschrieben, im Juni und Juli wird dann für den "Quali" sowie die Mittlere Reife geprüft.

Andere Bundesländer sind bereits weiter: In Rheinland-Pfalz wurden bereits Abiturzeugnisse verteilt - per Post, also ganz Corona-konform. Dort haben die Kollegen von jetzt nachgefragt, was die Schülerinnen und Schüler denn nun machen. Denn der Abiball, Reisen und vieles, was man sonst noch nach dem Abi macht, fällt erstmal weg. Es sieht leider nicht so aus, als würde es in Bayern anders kommen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Ein politischer Auftrag für die Zukunft Ministerpräsident Söder und Landtagspräsidentin Aigner gedenken am 75. Jahrestag der Befreiung der Dachauer KZ-Häftlinge an das Leid der Opfer des Naziregimes. Und versprechen, die Erinnerung wachzuhalten.

Neue Wende im Münchner Kohle-Streit Die Stadtwerke kündigen den Bau eines neuen Gas-Kraftwerks in Unterföhring an - gegen den Willen des dortigen Gemeinderats. Das Projekt soll den Ausstieg aus der Steinkohle beschleunigen.

München bleibt EM-Spielort Die verschobene Fußball-EM wird auch 2021 teilweise in München stattfinden. Der Stadtrat stimmt für die geplanten vier Spiele.

Wie man in Corona-Zeiten eine Bombe entschärft Bei S-Bahn-Bauarbeiten in Laim wurde womöglich eine Fliegerbombe gefunden. Am kommenden Sonntag soll sie entschärft werden - doch das wird kompliziert.

MÜNCHEN ERLESEN

MÜNCHEN BRINGT'S

