Niklas Schneider ist ein erfahrener Intensivmediziner. Zurzeit aber lernt er jeden Tag viel dazu - über das Coronavirus. Denn bei der Krankheit Covid-19 ist alles ein bisschen anders als bei anderen Krankheiten. Was die richtige Behandlung betrifft, aber auch den Umgang mit den Angehörigen, die ihre Liebsten ja nicht in der Klinik besuchen dürfen. "Durch die Gespräche mit den Angehörigen bekommt der Patient ein Gesicht und eine Geschichte", sagt Schneider, ein Oberarzt auf der Intensivstation in der Schwabinger Klinik. Das ist im Moment viel schwieriger als sonst - wichtige Dinge können die Ärzte nun nur am Telefon mit den Familienmitgliedern besprechen.

Die Frage nach den Gesichtern und den Geschichten haben auch mein Fotografenkollege Stephan Rumpf und ich uns gestellt. Wer sind eigentlich die Menschen, die im Krankenhaus alles vorbereitet haben für die Krise? Wer sind die Ärztinnen und Ärzte, die Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandeln? Wer sind die Pflegerinnen und Pfleger, die sich um die Erkrankten kümmern? Wie erleben sie die Krise, und wie hat das Virus ihren Arbeitsalltag verändert? In den kommenden Wochen stellen wir einige von ihnen vor - stellvertretend für die 7000 Mitarbeiter der München Klinik. Sie ist mit ihren fünf Standorten das größte Krankenhaus in München.

Bei der Recherche haben Stephan Rumpf und ich dann auch gelernt, was eine Schnittstellenmanagerin macht, wie die klinikeigene Apotheke literweise Desinfektionsmittel herstellt, was eine Reinigungskraft in diesen Zeiten besonders beachten muss und was für den Pförtner nun anders ist als vorher. Auch sie werden wir vorstellen, in unserer neuen Serie "Hinter den Masken".

DER TAG IN MÜNCHEN

Jetzt aber wirklich ab zur Blumenerde Nach vier Wochen Zwangspause rechneten viele mit einem Massenansturm auf die Baumärkte. Schlangen bildeten sich tatsächlich vor den Türen - das liegt aber vor allem an den Corona-Stopps.

Tollwood-Sommerfestival abgesagt Wegen der Corona-Krise fällt das Kulturfest im Sommer aus. Die Gesundheit der Besucher, Künstler, Mitarbeiter und Aussteller habe Priorität, sagte die Festivalleiterin.

Wie sich Verkehrsbetriebe und Läden in München auf die Maskenpflicht vorbereiten Die Münchner Verkehrsgesellschaft will für das Tragen von Masken werben, denn zu kontrollieren sei "ein Ding der Unmöglichkeit". Die Innenstadthändler hingegen fiebern der schrittweisen Öffnung entgegen.

Zahl der Neuinfektionen in München sinkt Am Montag meldet die Stadt 52 neue, offiziell bestätigte Fälle. Eine Woche zuvor waren es noch dreimal so viele Neuinfektionen.

MÜNCHEN ERLESEN

MÜNCHEN BRINGT'S

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg