Es ist auf eine Art schon ein erhebendes Gefühl, wenn man mitten auf der Prinzregentenstraße auf dem Fahrrad vor sich hinrollen kann. Kein Auto weit und breit, minutenlang. Nur diesiggelbes Laternenlicht und bunte Ampeln. Mit meinem Fotografenkollegen Stephan Rumpf war ich da am Mittwochmorgen um kurz vor vier Uhr unterwegs. Stephan sagte: "Wir sind unsere eigene Radldemo." In einer Millionenstadt, in der kein einziger dieser Hunderttausenden Menschen, die zum Teil auf Dutzenden Stockwerken übereinandergestapelt wohnen, zu sehen ist. Wem gehört die Stadt in so einem Moment? Uns, logisch, wem sonst.

Die Frage war bei der Idee der Reportage, ob es das München von früher, das vor Corona, das normale, ob es das irgendwie, irgendwo oder eben irgendwann noch gibt. Und, ja, das gibt es, aber dafür muss man saufrüh aufstehen (SZ-Plus). Zugegebenermaßen kann ich die Tage, an denen ich um drei Uhr durch München gelaufen bin und nicht angeheitert aus einer Bar auf dem Weg nach Hause war, an einer Hand abzählen und bräuchte keinen einzigen Finger dafür.

Wahrscheinlich ist die Stadt aber selbst an einem Wochentag am Wochenanfang bis Mitte März noch belebter gewesen als jetzt. Und trotzdem, neben dem erhebenden König-der-Stadt-Gefühl spürt man schon noch eine Ahnung von Normalität in dieser absoluten Stille. Vielleicht aber auch, weil man sie spüren will. Und ganz ruhig und leer ist es dann doch nicht, zu entdecken und zu erhören gibt es genug.

DER TAG IN MÜNCHEN

Der Stadtrat zieht ins Deutsche Theater Am 4. Mai beginnen die neu gewählten Politikerinnen und Politiker ihre Arbeit - und wegen Corona ist von Anfang an alles anders.

Polizei appelliert an die Münchner Ein Sprecher des Münchner Präsidiums erinnert daran, dass die unter der Woche verkündeten Lockerungen erst von Montag an gelten. Die Stadt meldet derweil 87 neue Corona-Fälle.

662 Millionen Euro Verlust - mindestens Erste Schätzungen zeigen, wie schwer die Corona-Krise den städtischen Haushalt belastet. Das dürfte spürbare Auswirkungen für die Münchner haben.

Was Sportvereine und Fitnessstudios gegen den Stillstand tun Sportplätze und Turnhallen sind verwaist, gemeinsames Training derzeit nicht möglich. Trotzdem versuchen Vereine und Studios, dass ihre Mitglieder in Bewegung bleiben und kein Fett ansetzen.

