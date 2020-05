Wie man auf Krisen in der Familie reagieren kann / Dok-Fest beginnt - aber nur im Internet

In den vergangenen Wochen haben alle Menschen zu spüren bekommen, was sie vermissen oder worauf sie durchaus verzichten können. Die Einschränkungen werden nun gelockert, es kommt wieder etwas Bewegung in unseren Alltag. Mehr und mehr Schulkinder dürfen - oder soll man sagen müssen - zurück zu ihren Lehrern; für kleinere Kinder öffnen sich die Kitas, Krippen und nun auch die Spielplätze. Für manche ist es ein großes Glück, dass der Lieblingsitaliener nun schon bald wieder seine Tische aufdecken wird.

Die erzwungene Zeit zu Hause mit der Familie hat womöglich Wunden aufgerissen und Ängste bei Erwachsenen und Kindern hervorgebracht, die man bislang nicht kannte. München hat eine Vielzahl von Beratungsstellen, deren Psychologen und Sozialpädagogen schon seit Wochen versuchen, in Gesprächen am Telefon so schnell wie möglich zu helfen.

"Kein Problem ist zu klein", sagt Cornelia Ulrich, Leiterin des Familien-Notrufs im Glockenbachviertel, mir im Interview (SZ-Plus). Ulrich ermutigt dazu, rasch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn die Situation in der Familie oder der Partnerschaft problematisch wird. Die Psychologin gibt zudem Tipps, wie man in Krisenmomenten reagieren kann.

Das Lachen auf den Spielplätzen ist zurück Wochenlang waren die Spielplätze gesperrt. Jetzt sind sie wieder geöffnet, aber so richtig ausgelassen geht es dort noch nicht zu - viele Eltern sind lieber vorsichtig.

CSU-Politiker Herbert Frankenhauser ist tot Frankenhauser saß für die CSU im Bundestag und war jahrelang im Münchner Stadtrat. Für politische Prominenz hatte er gerne einen markanten Spruch parat. Nun ist er im Alter von 74 Jahren gestorben.

Singen auf der Hubrettungsbühne über München Sarah Connor, die Vengaboys, Bono, Max Giesinger, die Kardiologen der Klinik Bogenhausen - und jetzt auch die Münchner Feuerwehr. Die will ihren Corona-Song als Dankeschön an die Stadt verstehen.

Raser liefern sich mit Tempo 140 illegales Rennen Die Polizei kann schließlich die 22-jährige Münchnerin und einen 24 Jahre alten Schlosser in ihren beiden Autos stoppen. Bei einem Wagen glühten bereits die Bremsen.

