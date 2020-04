Locker, das ist ein schönes Wort. Fast so schön wie lässig. Natürlich sind diese Zeiten gar nicht locker. Aber immerhin durfte man das Wort an diesem Donnerstag aus gutem Grund verwenden. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise hat die bayerische Staatsregierung die Beschränkungen, die das Virus stoppen sollen, nicht ver-, sondern entschärft, gelockert eben. Sehr behutsam tastet sich das Land heraus aus dem Lockdown. Man darf von Montag an eine Person außerhalb des eigenen Haushalts treffen. Die ersten Schülerinnen und Schüler dürfen bald wieder in die Schulen, was manche wohl nicht so lässig finden. Auch kleine Geschäfte können wieder öffnen.

Die Betreiber werden strenge Sicherheitsmaßnahmen garantieren müssen. Es sollen sich keine langen Schlangen bilden, einiges spricht für Einlasskontrollen. Aber immerhin, sie können wieder arbeiten. Wieder Gartenmöbel verkaufen, Haare schneiden, Schuhe polieren, Geld verdienen. Darum geht's ja.

Ganz und gar nicht locker dürften sich hingegen Münchens Wirtsleute und Restaurantbetreiber fühlen. Ihre Läden müssen geschlossen bleiben, und das werde auch bis auf Weiteres so bleiben, kündigte Ministerpräsident Markus Söder an. Sicherheitsabstand und Mundschutz passen nicht so gut zum Essen im Restaurant. Den Großgastronom Christian Schottenhamel, unter anderem Wiesnwirt im ältesten Festzelt auf dem Oktoberfest und Münchner Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, plagen deshalb große Sorgen. Von zwei oder drei Lokalen wisse er, die bereits jetzt endgültig schließen mussten, hat er meinem Kollegen Franz Kotteder erzählt. "Viele haben halt eine sehr dünne Kapitaldecke." Und: "Die leben sozusagen von der Hand in den Mund."

Einige haben ihr Geschäftsmodell umgestellt, bieten Speisen zum Abholen an oder liefern, auch wenn das kaum zum Überleben reichen dürfte. Schottenhamel nennt das "verzweifelte Aktionen, um über die Runden zu kommen". Nicht wenige fragen sich, wie viele von denen, die jetzt zusperren mussten, wieder aufsperren werden, wenn sie es dann dürfen. Zu den Gemeinheiten der Corona-Krise gehört ja, dass sie die einen härter trifft als andere. Lokale und Biergärten trifft es sehr hart. Man habe "leise Hoffnung", dass sich die Lage bis Pfingsten entspannen könnte, hat Söder auch gesagt. Entspannen, noch so ein schönes Wort. Man würde es gerne öfter benutzen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Der Wiesn 2020 droht die Absage In den nächsten zwei Wochen wollen Ministerpräsident Markus Söder und Oberbürgermeister Dieter Reiter entscheiden, was aus dem Oktoberfest in diesem Jahr wird. Die Tendenz ist klar. Zum Artikel

Mann soll aus S-Bahn gedrängt und bei Sturz verletzt worden sein Der 62-Jährige soll keine Fahrkarte gehabt haben. Aussagen zufolge wurde er von einem Mitarbeiter des Fahrgastbefragungsdienstes am Einsteigen gehindert. Zum Artikel

Neue Strategien fürs Selbststudium Auch nach den Osterferien bleiben die Schulen weitgehend geschlossen. Wie der Unterricht digital funktionieren kann, muss jede Einrichtung für sich klären. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg