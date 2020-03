Oben steht der Bußprediger, unten hocken die Politiker beim Freibier und lassen sich derblecken - diese Szene wird es in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht geben. Wegen des Coronavirus wird die Salvatorprobe auf dem Nockherberg wohl abgesagt. Eine endgültige Entscheidung der Veranstalter, der Paulaner-Brauerei und des Bayerischen Rundfunks, steht zwar noch aus, aber die Zeichen stehen auf Absage. "Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber die Signale sind hoffnungslos", sagt Andreas Steinfatt, der Chef der Paulaner-Brauerei.

Zuvor hatte Andreas Zapf, der Präsident des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, allen Politikern empfohlen, dem Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg sicherheitshalber fern zu bleiben. Und Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml teilte mit: "Der Schutz der Bevölkerung hat für uns oberste Priorität. Natürlich bedauere ich es, wenn der Starkbieranstich auf dem Nockherberg abgesagt oder verschoben wird. Aber wir folgen den medizinischen Empfehlungen des bayerischen Coronavirus-Krisenstabs. Dies gilt auch für eine Veranstaltung wie den Starkbieranstich auf dem Nockherberg."

Noch nicht entschieden ist, wie es weitergeht. Denkbar wäre, Singspiel und Salvatorrede ohne Publikum über die Bühne gehen zu lassen und das Spektakel live oder als Aufzeichnung im Fernsehen zu senden. Eine Verschiebung der Veranstaltung kommt Steinfatt zufolge aus organisatorischen Gründen nicht in Frage.

