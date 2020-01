Eine kleinere Baustelle in München: Vergangenes Jahr wurden an der Elisen- und Luisenstraße bereits Leitungen verlegt. Dieses Jahr gehen die Arbeiten weiter.

Vergangenen Sommer bin ich mit dem Fahrrad gezielt an einigen Baustellen innerhalb des Altstadtrings vorbeigefahren. Dass ich wieder heil nach Hause gekommen bin, habe ich nur der Tatsache zu verdanken, dass es ein schöner Sommernachmittag mit wenig Verkehr war. Zur Rushhour dagegen wird es an so manchen Baustellen ziemlich eng.

Eine der Stellen, an der ich entlang geradelt bin, war der Oberanger, wo die Stadtwerke Leitungen verlegt haben. Der Verkehr war Richtung Sendlinger Tor eine Einbahnstraße mit einer Fahrradspur in der Gegenrichtung. Es herrschte wenig Platz, was regelmäßig zu brenzligen Situationen führte. Der Oberanger wird auch dieses Jahr wieder aufgegraben, wie auch viele andere Stellen der Stadt. Für Autofahrer und Radler wird das sicher nicht angenehm. Und auch wer auf den öffentlichen Nahverkehr setzt, wird vielerorts ausgebremst.

So erneuern die Stadtwerke an der Großbaustelle Hauptbahnhof die Tramgleise, zwischen der Münchner Freiheit und Universität bauen sie neue U-Bahn-Weichen ein. Was das für die Münchner bedeutet, ist schon jetzt abzusehen: Sie werden viel mehr Zeit brauchen, um von A nach B zu kommen. Denn Flugtaxis gibt es leider nach wie vor nicht.

DER TAG IN MÜNCHEN

Eine Reform, Zehntausende Fragen Wer Hilfe bei den neuen Tarifen braucht, muss in den Kundencentern der Münchner Verkehrsgesellschaft mit langen Wartezeiten rechnen. Alte und falsch ausgestellte Zeitkarten sind noch bis Ende Februar gültig. Zum Artikel

Liebe, die Hass erzeugt Münchens Polizei registriert einen Anstieg von Straftaten "gegen die sexuelle Orientierung". Vor allem Homosexuelle und Transmenschen werden immer wieder Opfer von Beleidigungen und Gewalttaten. Zum Artikel

Der Müll kommt unter die Erde Der Abfallwirtschaftsbetrieb feiert den ersten versenkbaren Müllcontainer der Stadt. Das System könnte Platz und Geld sparen, nur gibt es dafür bislang kaum geeignete Standorte. Zum Artikel

Facebook durfte Hass-Post löschen Das hat das Oberlandesgericht München entschieden. Der Beitrag enthalte nicht nur "Hassbotschaften" - einzelne Äußerungen seien sogar volksverhetzend. Zum Artikel

