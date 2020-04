Allmählich lassen sich die Konturen des neuen Volkstheaters am Viehhof erahnen. Noch steht dort nur ein Rohbau, doch bereits im Herbst 2021 will Intendant Christian Stückl das Haus eröffnen.

Bevor das Coronavirus auch in München das öffentliche Leben so gut wie lahmlegte, dominierte ein anderes Thema die Debatten der Stadt: das Wachstum. Immer mehr Menschen ziehen her, München verändert sich. Denkt man aber an große, städtebauliche Projekte, dann kommen einem Flächen in den Sinn, die noch nicht dicht besiedelt sind, an grüne Wiesen und Äcker. Kurz: Man denkt an den Stadtrand - beispielsweise an den Nordosten.

Doch auch unweit der Innenstadt, im Schlachthofviertel und im Norden Sendlings, wird in diesem Jahrzehnt viel gebaut. Ja, man könnte sagen: Das Stadtbild wird sich ändern. Das neue Volkstheater, die neue Großmarkthalle, viele Hunderte neue Wohnungen, das Interimsquartier für den Gasteig - die Liste der Projekte ist lang. Meine Kollegen Heiner Effern und Sebastian Krass haben sich mit den einzelnen Projekten beschäftigt und Ihnen im Detail aufgeschrieben, was sich im Süden der Stadt alles tut und was für Hürden die einzelnen Projekte noch nehmen müssen.

Wenn aber über Münchens Wachstum gesprochen wird, dann ist die Angst vor zu schneller Veränderung nicht fern. Die Angst, sich die Miete nicht mehr leisten zu können. Die Angst, sein Zuhause nicht mehr wiederzuerkennen. Auch in Sendling werden die ersten Stimmen gegen die neuen Projekte laut. Wie stellt man sicher, dass die Veränderungen nicht zu bleibendem Unmut führt? Der Sendlinger Bezirksausschuss-Vorsitzende Markus Lutz (SPD) sagt: "Wenn ordentlich geplant wird, dann ist das Wachstum verträglich für den Stadtbezirk." Lutz ist guter Dinge, dass in zehn Jahre die ersten Wohnungen auf dem Gelände des jetzigen Großmarkts bezogen werden können.

Zehn Jahre - unter dem Eindruck von beinahe minütlichen Corona-Updates mag das fast unwirklich erscheinen. Aber wenn die Krise - hoffentlich - bald vorbei ist, dann wird man sich vermutlich wundern, wie schnell sich der Süden der Stadt verändert.

Neue Meldeplattform für Münchens Radfahrer Radfahrer können künftig auch Gefahrenstellen online melden. Die Plattform soll in den MVV-Radroutenplaner integriert werden.

Polizei löst Grillparty mit mehr als 50 Gästen auf Nach einem Hinweis beendeten die Polizisten die Feier im Innenhof eines Studentenwohnheims. Alle Beteiligten erhielten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Im Schnellverfahren zum Bier Die neue Münchner Kindl Brauerei soll schon ab dem Jahr 2023 an der Tegernseer Landstraße produzieren. Die Zeit ist knapp, deswegen drückt die Politik nun ungewöhnlich aufs Tempo.

