Physik-Nobelpreis geht nach München, eine Bilanz der "Jahrhundert-Wiesn", die MVG spart am Busfahrplan und mehr.

Von Franziska Peer

OKTOBERFEST

Erster Solo-Auftritt für zu Guttenberg nach Trennung Offiziell gilt das Oktoberfest als politikfreie Zone. Das hindert aktuelle und einstige Politikergrößen aber nicht daran, manche Showeinlage zu zeigen und kontroverse Botschaft abzusetzen.

"Meine Anwesenheit im Zelt hebt die Einschankmoral" Bis zu zwölf Mal am Tag kreuzen Kontrolleure der Stadt unangekündigt in den Bierzelten auf, um dort die eingeschenkten Mass zu überprüfen. Ein Kontrolleur erzählt, worauf er achten muss und ab wann es Strafen für zu wenig Bier im Glas gibt.

Feiern, bis die Smartwatch vor Hörschäden warnt Mehr als ein Dutzend Oktoberfeste werden derzeit in Berlin und Umgebung gefeiert - mal in Tracht, mal mit Eintrittstickets, mal acht Wochen lang. Wie gut kann die Hauptstadt Wiesn? Ein Streifzug.

Eine Jahrhundert-Wiesn Mit 7,2 Millionen Besuchern kamen so viele wie noch nie auf die Theresienwiese. Die Stadt freut sich über ein Fest "wie aus dem Bilderbuch" - und der große Renner unter den Getränken war nicht das Bier. (SZ Plus)

Oktoberfest-Liveblog Böllerschüsse zum Abschluss

DER TAG IN MÜNCHEN

Wenn das Nobelpreis-Komitee am Maustag anruft Ferenc Krausz, Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching, darf sich über den Nobelpreis für Physik freuen und ordentlich feiern. Eigentlich hatte hatte er ganz andere Pläne für den Tag.

Grundlagenforschung Kurz, kürzer, Attosekunde: Physik-Nobelpreis geht nach München (SZ Plus)

Na, auch schon Corona? Die Wiesn ist fast vorbei, und das Virenzählen im Münchner "Abwassermonitoring" beweist: Es geht schon wieder los. Zeit auszuflippen? (SZ Plus)

Busnetz wird weiter ausgedünnt Die Münchner Verkehrsgesellschaft reduziert das Angebot auf künftig zwölf statt bislang acht Strecken. Einzelne Linien fahren dagegen wieder nach Plan.

Wissenschaft Wie Forschende in Martinsried die Photosynthese verbessern wollen (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

