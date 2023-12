Wie sich Weihnachten anfühlt, wenn die Liebe weg ist, der Stadtrat beschließt den Haushaltsplan für 2024, der Bürgermeister von Münchens Partnerstadt in Israel bedankt sich für die Unterstützung und mehr.

Von Franziska Peer

Wenn Weihnachten ein Platz leer bleibt Für viele Menschen ist Heiligabend ein Fest der Familie, emotional aufgeladen und voller Erwartungen. Doch was, wenn die Beziehung zerbricht, wenn man plötzlich allein ist? (SZ Plus)

Pfusch am Kultur-Bau Bei der Sanierung des Gasteigs hat die Politik wertvolle Zeit vergeudet - und so einen dreistelligen Millionenschaden verursacht. Anstatt daraus zu lernen, wird jetzt die nächste Runde eingeläutet (SZ Plus).

Erkältet unter dem Weihnachtsbaum? Corona, RSV, Grippe: Von Woche zu Woche steigen die Infektionszahlen. Wie das in den Kliniken der Stadt spürbar ist und was Mediziner jetzt raten, damit die Familienzusammenkunft nicht zum Virenfest wird.

Generaldebatte im Stadtrat Nach dreistündiger Diskussion beschließt der Münchner Stadtrat für 2024 einen Haushaltsplan, der die Schuldenlast der Stadt weiter steigen lässt. Glücklich ist darüber niemand (SZ Plus).

"Ein unermesslicher Wert für uns" Der Bürgermeister von Münchens Partnerstadt in Israel bedankt sich für die Unterstützung seit dem Terrorangriff der Hamas. In Be'er Sheva spüre er "die menschliche Wärme an unserer Seite".

Landgericht München 15 Stiche in Hals und Oberkörper: Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich

S-Bahnhof Oberschleißheim 15-Jähriger mit Schusswaffe bedroht und beraubt

Politisch motivierte Kriminalität Schmierereien an Schulen - Staatsschutz ermittelt

Ostbahnhof Einbruch in Crêpes-Stand: 55-Jähriger festgenommen

