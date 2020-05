Abitur in Corona-Zeiten / Garchinger Forschungsreaktor steht nach Panne still

Trotz geklauter Aufgaben und Corona-Krise: Am Mittwoch beginnen mit dem Fach Deutsch die Abiturprüfungen. Statt ursprünglich am 30. April müssen nun morgen 35 000 Schülerinnen und Schüler in Bayern Lyrik, Drama, Prosa interpretieren und dabei Abstand halten, sich auf Schiller, Hauptmann und Borchert konzentrieren und die Corona-Pandemie für vier Stunden ausblenden. Bei meiner Abitur-Prüfung machte mich allein schon diese Aufgabe nervös: "Interpretieren Sie "Das öde Haus" von E.T.A Hoffmann und vergleichen Sie das Unheimliche mit einem anderen literarischen Werk." Die Reifeprüfung ablegen inmitten einer globalen Pandemie klingt abenteuerlicher und beinahe unheimlicher als Hoffmanns Spukgeschichte.

In den Schulen ist Seife und Desinfektionsmittel bereitgestellt, am Ablauf hat sich aber kaum etwas verändert. Es wird in Turnhallen geschrieben, an Tische, die im Abstand von mindestens drei Metern aufgestellt werden, damit kontrollierende Lehrkräfte genau mit anderthalb Metern Abstand zwischen den Schülerinnen und Schülern hindurchlaufen können. Die 18-jährige Zoe Jais freut sich, dass es endlich losgeht, und nicht nochmal verschoben wird, erzählt sie meiner Kollegin Sabine Buchwald. Daran ändert auch der Diebstahl der Deutsch-Prüfungen am Wochenende aus dem Tresor eines Bamberger Gymnasiums nicht: Für solche Fälle hat das Kultusministerium Ersatzaufgaben in der Schublade.

Am 17. Juli sollen die Schülerinnen und Schüler, die sich nun seit Monaten zu Hause vorbereitet haben, ihr Abiturzeugnis in den Händen halten können - insofern nichts mehr dazwischenkommt.

Garchinger Forschungsreaktor steht nach Panne vorerst still Die TU spricht von einem "individuellen Bedienfehler" und wartet auf ein Signal aus dem Umweltministerium, um den Reaktor wieder anzufahren. Zum Artikel

