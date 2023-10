Die Zahl der Neubauwohnungen, die in der Stadt verkauft werden, ist extrem zurückgegangen. Mit welchen Mitteln die Politik jetzt gegensteuern will, bis wann das Super-Wiesn-Wetter andauern soll und mehr.

Von Katharina Federl

OKTOBERFEST

Ist das jetzt schon eine Rekord-Sonnen-Wiesn? Das Wetter ist beim größten Volksfest der Welt immer ein großes Thema. In diesem Jahr war es so gut, dass die Experten vom Deutschen Wetterdienst Warnungen aussprechen. (SZ Plus)

Tote Tiere auf der Wiesn - bloß nicht nachzählen! Wie viele Hendl, Enten oder Ochsen auf dem Oktoberfest gegessen werden, wird offiziell nicht mehr erfasst. Das ist sehr fortschrittlich. Oder steckt da vielleicht etwas ganz anderes dahinter? Eine Glosse.

Grapscher, Schläger, Diebe: Was die Polizei vom letzten Wiesn-Wochenende berichtet

Wiesn-Wahrzeichen: Wie die Riesenbrezen entstehen

DER TAG IN MÜNCHEN

So gut wie keine Verkäufe mehr Die Zahl der Neubauwohnungen, die in München verkauft werden, ist extrem zurückgegangen, dramatische Folgen für den gesamten Wohnungsmarkt drohen. Mit welchen Mitteln die Politik jetzt gegensteuern will. (SZ Plus)

"Da habe ich echt gelitten" Bayerns frühere SPD-Chefin Natascha Kohnen und CSU-Finanz-Experte Ernst Weidenbusch scheiden mit der Wahl aus dem Landtag aus. Im Interview mit der SZ blicken die beiden Abgeordneten auf ihre Karrieren zurück, sprechen über Pfui-Themen, Hubert Aiwanger und das Café Tomaselli in Salzburg und verraten ihre Zukunftspläne. (SZ Plus)

Kleinparteien bei der Landtagswahl: Wenige Chancen, viele Hoffnungen

Sonnenkraft statt Betonpiste Auf der Fläche für die dritte Startbahn am Münchner Flughafen könnte Deutschlands größte Fotovoltaikanlage entstehen, wenn es nach Florian Herrmann geht. Eine "Nebelkerze des Ministers" nennen das die Freien Wähler und werfen ihm vor, ihre Idee gekapert zu haben.

"Wir müssen uns hart abgrenzen von jeglicher Form des Rassismus" Am Mittwoch, 4. Oktober, findet auf dem Odeonsplatz die Kundgebung "Zammreißen! Bayern gegen Rechts" statt, zu der viele Künstler, Sportler und Sprecher geladen wurden. Mitinitiator Till Hofmann vom Bellevue di Monaco erklärt die Hintergründe.

Im Taumel der Erinnerungen Das legendäre Atomic Café ist zurück. Aber nicht als Club, sondern als Party-Reihe, die bei ihrer Münchner Premiere Lust auf mehr weckt. Eine Kritik.

Sendling: Frau in Parkanlage vergewaltigt

Ostbahnhof: Frau folgt stur ihrem Navi - und landet auf Bahngleis

Verkehr: Betrunkene rasen Polizei davon - und bauen Unfälle

