Von Katharina Federl

"Manche wünschen sich, dass die Kinder in Tracht kommen" Schon die Kleinsten feiern in der Stadt Oktoberfeste in ihren Kindergärten. Ist das Brauchtumspflege - oder setzt es Kinder wie Eltern unter Druck, sich mit Mini-Dirndl und Lederhose auszustatten? (SZ Plus)

Pro und Contra: Soll man schon in der Kita Oktoberfest feiern? (SZ Plus)

Und ewig grüßt der Wiesn-Schurli Seit 40 Jahren lässt Georg Mayrhofer aus Niederösterreich keine Minute des Oktoberfests aus, vom Anzapfen bis zum letzten Erlöschen der Lichter. Für ihn ist das "nicht weit weg vom Paradies". Heuer feiert er das erste Mal mit Wasser im Masskrug. (SZ Plus)

Wird der Studiobau des BR doch ein Denkmal? Bisher hat das Landesamt für Denkmalpflege das Gebäude auf dem Stammgelände des Senders nicht für schützenswert gehalten. Nun erklärt es plötzlich, die Prüfung laufe noch. (SZ Plus)

Mehr Briefwähler, deutlich weniger Wahllokale Die Stadt rechnet mit mehr Stimmabgaben per Post als jemals zuvor bei einer Landtagswahl. Das wirkt sich auf die Organisation der Auszählung aus. Vier Hallen werden angemietet - und viele lokale Abgabestellen gestrichen. (SZ Plus)

Das Lächeln der Zauberin Helene Fischer zieht beim ersten von fünf Konzerten in der Olympiahalle mit dem Cirque du Soleil alle Register der Unterhaltungskunst - die tolle Band wird dabei fast übersehen. Eine Kritik. (SZ Plus)

Verbotene Fracht zwischen Obst und Gemüse Eine Bande soll Hunderte Kilo Marihuana und Haschisch nach Deutschland geschleust haben - auch über die Großmarkthalle. Vier Männer stehen nun in München vor Gericht. (SZ Plus)

Öffentlicher Nahverkehr: Pasing bekommt einen neuen S-Bahnhof

Bluttat in Geretsried: Frau erstochen, Ehemann unter Tatverdacht

Grüne Baustelle: Münchner Baufirma erprobt Betrieb mit ausschließlich nachhaltigen Geräten

