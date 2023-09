Von Lisa Miethke

OKTOBERFEST

Die Suche nach der Bombe, die hoffentlich nie da ist Jeden Morgen durchkämmen mehrere Teams der Münchner Polizei die Festzelte auf der Wiesn. Ihre Begleiter sind hoch spezialisierte Sprengstoff-Spürhunde. Warum man den Aufwand betreibt.

Und Haupt ab! Als Kind sah unsere Autorin zu, wie ihr Vater beim Schichtl enthauptet wurde. Nun wagt sie sich selbst unter das Fallbeil. Ein Selbstversuch bei einer skurrilen Münchner Wiesn-Tradition. (SZ Plus)

Falschgeld auf der Wiesn: Polizei nimmt 23-Jährigen fest Der Mann versuchte, Popcorn mit einem falschen Hunderter zu kaufen. Ein anderer Wiesn-Gast wirft mit einem Teeglas um sich. Der TÜV schaut sich die Achterbahn "Höllenblitz" an. Alle News zum größten Volksfest der Welt im Liveblog.

"Ich hab fast mehr Mark eingenommen als Euro" Der Wiesnstand Früchte Krug nimmt immer noch die ehemalige deutsche Währung an. Wie es dazu kam - und warum sie dort nicht daran denken, das zu ändern. (SZ Plus)

Einmal unvernünftig sein Das Oktoberfest mag seine Schattenseiten haben - aber sein bleibender Reiz liegt darin, den Zwängen der Gesellschaft und der Selbstoptimierung zu entkommen. Ein Kommentar. (SZ Plus)

DER TAG IN MÜNCHEN

Warum in München plötzlich viele Büros keine Mieter mehr finden Wegen des Trends zum Home-Office gelten auf dem Markt für Gewerbeimmobilien neue Regeln. Und die nächste Entwicklung, die auf den Markt durchschlagen wird, lässt sich bereits absehen. (SZ Plus)

"München ist gut aufgestellt für den Infektionsherbst" Die Hausarztpraxen können bereits auf den neuen Biontech-Impfstoff zugreifen. Für welche Patienten die Ärzte eine Auffrischung empfehlen. (SZ Plus)

Den Traumurlaub schon im Blick - doch die Vorfreude endet jäh Ein Münchner klagt gegen einen Reiseveranstalter wegen "entgangener Urlaubsfreude", weil er seine Reise nicht antreten durfte. Das Gericht gibt ihm recht - teilweise. (SZ Plus)

Pasing bekommt ein neues Kulturbürgerhaus Der futuristische Bau an der Offenbachstraße ermöglicht eine Ausweitung der Angebote im Stadtviertel. Außerdem wird das Gebäude auch für den Kulturbetrieb der sanierungsbedürftigen Pasinger Fabrik dringend benötigt.

Tölzer Knaben ohne Tracht Der berühmte Chor ist von München nach Unterföhring gezogen. Am Samstag präsentiert er sich in den neuen, modernen Räumen und demonstriert, dass es bei den Proben längst nicht mehr so streng zugeht wie früher.

Münchner Innenstadt: Frau wird vom Alten Peter abgeseilt

Gärtnerplatz: Zweijähriger wird von Auto überrollt

Verkehr in München: S-Bahn zum Flughafen soll zuverlässiger werden

Obersendling: Bauarbeiter stirbt auf Baustelle

