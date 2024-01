Von Lisa Miethke

Stadtwerke geraten unter Druck Was bedeutet die Umrüstung von Kohle- auf Gasbetrieb für die Umwelt? Passt der Umbau zu den Vorgaben in Unterföhring? Die Nachbargemeinde, Klimaschützer und Stadträte verlangen Antworten von den SWM. (SZ Plus)

Kommentar Heizkraftwerk Nord: Politische Verantwortung geht anders (SZ Plus)

Bauern und Spediteure planen Proteste in München Die Kundgebungen richten sich gegen die Politik der Ampel-Koalition. Gleichzeitig läuft kommende Woche die Streikpause der Lokführer aus. Stehen dann wieder viele S-Bahnen still?

Lausbub mit Lästerlust Vom Allgäuer Bauernhof in den Olymp des Kabaretts: Maxi Schafroth hat es geschafft. Als Fastenprediger auf dem Nockherberg sucht er das Verbindende auch im Zorn: "Ich geb' einfach nicht auf, dass ich die Menschen gut finde."

Wie leben Eltern weiter, wenn das eigene Kind stirbt? Existenzielle Verluste zeichnen die überlebenden Angehörigen für immer. Der Psychotherapeut David Althaus hat deshalb den Verein Vivas gegründet. Mit seiner Hilfe sollen Betroffene ihre Erfahrungen teilen, gemeinsam weinen und auch wieder lachen lernen. (SZ Plus)

Wie Demokratie mit Leben gefüllt wird Bisher machen sich nur einige der 25 Bezirksausschüsse die Mühe, in ihren Vierteln eigene Kinderforen abzuhalten. Das soll sich ändern.

Langzeitbeobachtung: Wie sich Münchens Vogelwelt verändert

Milbertshofen: Axt-Angriff auf Streit-Gegner

Nymphenburg: Adventskranz brennt - Feuerwehr rettet 89-Jährige

