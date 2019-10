Kinder, die Süßigkeiten eintreiben, gibt es schon lange, nur hießen die Methoden anders. In dem Dorf in der Oberpfalz, aus dem ich komme, war das sogenannte "Spitzeln" Brauch. Es fand am 2. November statt, dem Tag nach Allerheiligen. Nach dem morgendlichen Gottesdienst zogen die Kinder durch die örtlichen Bäckereien, Geschäfte und Häuser. Dort musste man die etwas sperrige Parole "Gelobt sei Jesus Christus, ich bitte um ein Spitzel" aufsagen - dann füllten die Erwachsenen die mitgebrachten Beutel. Wenn jemand nicht öffnete oder nichts gab, ging man zur nächsten Tür.

Die moderne Halloween-Denkschule fordert in solchen Fällen, die Türklinke mit Zahnpasta zu beschmieren. Ist die Welt rücksichtloser geworden? Feststeht, dass sie globalisierter ist. In der Oberpfalz spitzelt keiner mehr. Die Kinder dort wandern genauso durch die Straßen wie die Kinder in München, sie tragen dieselben Kostüme, sagen denselben Spruch (vielleicht mit etwas stärkerem Dialekt). Das kann man bedauern, doch die Globalisierung des Süßigkeiteneintreibens hat auch Vorteile.

Vor Kurzem erzählte ein Kollege in der Redaktion, wie der Urlaubsplan, die Halloween-Woche mit der Familie statt in München in Venedig zu verbringen, große Proteste bei seinen Kindern hervorrief. Biennale statt Halloween. Die Kinder sahen sich um ihre Chance gebracht, enorme Mengen an Süßigkeiten zu erbeuten. Die Sorge war nachvollziehbar, stellte sich aber als unbegründet heraus. Denn dem globalen Internet zufolge feiern auch die Italiener mit großer Begeisterung Halloween. "Dolcetto o scherzetto", dann gibt es hier genauso Süßigkeiten wie in München und der Oberpfalz. Mit "Gelobt sei Jesus Christus, ich bitte um ein Spitzel" hätte das eher nicht geklappt.

DER TAG IN MÜNCHEN

Warum die U 7 weiter ausfällt Eine U-Bahn fährt am Sendlinger Tor gegen einen Prellbock, daraufhin fährt die Linie U 7 tagelang nicht - in einem komplexen System kann auch ein kleiner Fehler große Auswirkungen haben. Zum Artikel

Eine Mensa mit Blockabfertigung Seit ihrer Eröffnung wird die neue Mensa der Technischen Universität am Campus Garching überrannt. Neue Maßnahmen sollen jetzt helfen. Zum Artikel

Münchens Kohleausstieg bis 2022 geplatzt Per Bürgerentscheid haben die Münchner beschlossen, den Steinkohle-Block im Kraftwerk Nord in drei Jahren stillzulegen. Das hat nun die Bundesnetzagentur verboten. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Pete York's Rock & Blues Circus | 03.11. Ampere Pete York, bekannt als Drummer der Spencer Davis Group, gilt als einer der besten Schlagzeuger der Welt. Sein Können stellt er regelmäßig bei Performances mit Helge Schneider unter Beweis.

Lebensmenschen | 01.11. Lenbachhaus Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin zählen zu den wegweisenden Figuren des Expressionismus; diese Schau zeigt sie als Künstlerpaar, das durch Leben und Wirken verbunden war.

Tickets gewinnen: Gaddafi Gals | 02.11. Folks! Club Das Trio aus Wien und Berlin, zu dem unter anderem die Rapperin Ebow gehört, wird für ihre Mischung aus R'n'B, Soul und Rap frenetisch gefeiert. Aktuell arbeiten die drei an ihrem ersten Album.

