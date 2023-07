Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof stoppt den Abriss der Tierklinik am Englischen Garten und Rhodos-Urlauber berichten von ihrer Flucht vor den Waldbränden. Was sonst passiert ist.

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Gericht stoppt Abriss der Tierklinik am Englischen Garten Auf dem Areal an der Königinstraße soll ein Physik-Campus entstehen. Doch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof will vorher prüfen, ob die bisherige Bebauung denkmalwürdig ist. (SZ Plus)

"Wir wissen nicht, ob das Hotel zerstört ist" Tausende fliehen vor den Waldbränden auf Rhodos. Urlauber, die am Montag in München gelandet sind, berichten von "kriegsähnlichen" Zuständen im Südosten der Insel. Und im Norden läuft die Disco einfach weiter. (SZ Plus)

Ganztagsklasse soll aufgelöst werden - weil ein Kind geht Völlig unerwartet soll an der Klenzeschule eine Ganztagsklasse abgeschafft werden. Die Eltern stellt das vor massive Probleme. Sie sehen sich von der Schulbürokratie im Stich gelassen. Die Rektorin bittet um einen "kühlen Kopf" und "eine positive Haltung". (SZ Plus)

Verkehrsberuhigung in Harmonie Wie lässt sich der Straßenraum im autoaffinen München ohne Dauerkrach neu verteilen? Im Graggenauer Viertel in der Münchner Altstadt gelingt das aktuell ohne Probleme. Ein gutes Beispiel für andere Stadtteile. (SZ Plus)

"Methoden wie früher bei der Drückerkolonne" Nach den Informationen über geplante Gebührenerhöhungen bei der Stadtsparkasse München wächst die Sorge, ob nun auch andere Kreditinstitute nachziehen. Die nachträglichen Anpassungen der Pläne können das Misstrauen nicht abwenden. (SZ Plus)

Flughafen München: Passagiere sitzen stundenlang in aufgeheiztem Flugzeug fest

Vier Jahre nach Bürgerbegehren: Radentscheid München zieht Bilanz

Zwei Attacken in einer Nacht: Jugendliche im Englischen Garten überfallen

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg