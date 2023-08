Von Katharina Federl

Zwei Mädchen von Jugendgruppe über Stunden misshandelt Eine 15-Jährige und eine Zwölfjährige werden in München bedroht und geschlagen. Videos davon tauchen später in sozialen Netzwerken auf. Zwei minderjährige Tatverdächtige sitzen mittlerweile in U-Haft.

Interview zu Gewalt und Mobbing an Schulen: "Wir riskieren, dass immer mehr Kinder durchs Raster fallen" (SZ Plus)

Verdacht auf sexuellen Übergriff - Fußball-Verband darf Trainer ausschließen Der Mann soll sich bei einem Sommercamp einem Kind unsittlich genähert haben. Doch zu strafrechtlichen Ermittlungen kam es nicht. Warum seine Klage gegen den lebenslangen Ausschluss trotzdem abgewiesen wird. (SZ Plus)

Wo wie viele Fachkräfte fehlen 2035 wird es in Bayern 400 000 Arbeitskräfte zu wenig geben, das zeigt eine neue Studie. Gegen den Trend wächst ihre Zahl in München aber: Die statistische Landkarte zeigt ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. (SZ Plus)

Fast schon wieder eine eigene Tradition Oktoberfestdeko, Wiesnbier und volkstümliche Livemusik - das gibt es zur Oktoberfestzeit auch dieses Jahr nicht nur auf der Theresienwiese. 39 Wirtshäuser in der Innenstadt und drumherum laden parallel wieder zur Wirtshauswiesn. Was genau geplant ist.

S-Bahn München: Stammstrecke wird für zehn Tage gesperrt

Neuperlach: Bei der Essens-Lieferung beraubt

Personenbeförderung: Stadt geht gegen illegale Taxiunternehmen vor

