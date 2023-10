SZ Plus Krieg in Nahost

Arbeit, Abflug, Krieg

Gil ist Architekt in München und Reservist der israelischen Armee. Als er am Samstag von dem Überfall auf sein Land erfährt, ruft er sofort seine Einheit an und meldet sich freiwillig. Warum? Ein Treffen in der Münchner Idylle vor dem Abflug. Von Philipp Crone