So feiern die Promis beim Almauftrieb im Käfer-Zelt, ein Polizist ist wegen Körperverletzung in der Arrestzelle angeklagt, der Berufungsprozess zum Uhrmacherhäusl beginnt im November - und mehr.

Von Katharina Federl

OKTOBERFEST

Promis, Promis, Promis - und einer grantelt Seit 25 Jahren findet der Almauftrieb, dieser Ball der prominenten Herzen, im Käfer-Zelt auf dem Oktoberfest statt. Das Kalkül der Veranstalter geht auch in diesem Jahr wieder auf. Wer kam, wer nicht - und welcher Promi partout nicht fotografiert werden wollte. (SZ Plus)

Zwei sexuelle Übergriffe, bislang 1200 Patienten auf Sanitätswache Ein alkoholisierter Besucher schlägt einer Zeltmitarbeiterin auf den Po, ein anderer filmt einer Frau unters Dirndl. Alle News zum größten Volksfest der Welt im Liveblog.

Wo das Wiesnbier am günstigsten ist Der Bierpreis auf dem Oktoberfest steigt jedes Jahr, doch nicht in jedem Zelt gleich stark. Wo die Mass besonders teuer ist, wo man billiger anstößt - und warum die Preisunterschiede auch bei Spezi so groß wie nie sind. (SZ Plus)

Uhrmacherhäusl - Berufungsprozess beginnt im November Ein neuer Metallzaun versperrt seit Kurzem den Blick auf die Baulücke, die der illegale Abriss des denkmalgeschützten Hauses vor sechs Jahren in Giesing hinterlassen hat. Zumindest dessen juristische Aufarbeitung kommt nun voran. (SZ Plus)

Polizist wegen Körperverletzung in der Arrestzelle angeklagt Der Beamte der Beethoven-Wache soll einem gefesselten Mann "viermal mit der behandschuhten Faust" auf den Kopf geschlagen haben. Der Angeklagte spricht lediglich von einem "Impuls ins Gesicht" - die blutige Nase könne er sich nicht erklären. (SZ Plus)

