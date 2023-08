Von Katharina Federl

Zwölfjährige zwei Stunden lang von Mitschülerinnen gequält "Etwas Vergleichbares hat sich noch nie ereignet": An einer Münchner Realschule kommt es am letzten Schultag offenbar zu einem Gewaltexzess, den das Bildungsreferat als beispiellos einstuft. Das Opfer wurde dabei mit dem eigenen Handy gefilmt. (SZ Plus)

Münchner S-Bahn bekommt modernste Züge Deutschlands Die Bahn bestellt 90 Züge im XXL-Format für zwei Milliarden Euro. Wie die neuen Fahrzeuge aussehen - und was sich für die Fahrgäste bald alles bessern wird. (SZ Plus)

Schwer verdauliche Gerichte für Alfons Schuhbeck Was macht eigentlich Alfons Schuhbeck? Kochen, Ingwer reiben, auf den Haftantritt warten. Außerdem laufen Insolvenzverfahren und Zivilprozesse gegen ihn. Ein Überblick. (SZ Plus)

"Ein reines Glücksspiel, ob Familien sich auf eine gute Kita verlassen können" Nur gut die Hälfte der Betreuerinnen in Bayerns Kitas hat eine Erzieherausbildung - so wenige wie in keinem anderen Bundesland. Und für viele offene Stellen ist kaum Personal zu finden. Damit können Kinder vielerorts nicht optimal gefördert werden, warnt Forscherin Tina Friederich. (SZ Plus)

Kinderbetreuung in München: Jede zehnte Erzieherin fehlt

IAA Mobility 2023: Wie die Automesse den öffentlichen Raum besetzt (SZ Plus)

Einzelhandel: Käfer schließt Filiale im Glockenbachviertel

Fünf Unternehmen beteiligen sich: Neue Lastenrad-Logistik für die "Paket-Hauptstadt Deutschlands" (SZ Plus)

Polizei in München: Reinigungskraft am Hauptbahnhof mit Messer verletzt

