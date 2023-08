Drei neue Luxushotels stehen vor der Eröffnung, das IAA-Protestcamp zieht in den Luitpoldpark, die Stadt will die Bettensteuer vor dem Verfassungsgerichtshof einklagen - und mehr.

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

So schläft es sich in München de luxe 200 Quadratmeter große Suiten, unendliche Dachterrassen und Hoteldirektoren, die selbstbewusst sagen: "Wir haben überall die teuersten Zimmer." In München stehen drei Luxushotels vor der Eröffnung. Ein diskreter Blick in Baustellen der gehobeneren Klasse (SZ Plus).

IAA-Gegner schlagen Protestcamp im Luitpoldpark auf Die Kritiker der Automobilmesse wollen sich von 5. bis 10. September in Schwabing einrichten. Von dort aus soll auch eine Demonstration starten.

München will Bettensteuer vor Verfassungsgerichtshof einklagen Die Stadt will, dass Hotelgäste eine Übernachtungssteuer von fünf Prozent zahlen. Weil der Freistaat Bayern das untersagt, reicht München nun die nächste Klage ein.

Münchner Flughafen an umstrittenem Bauprojekt in Albanien beteiligt Der Fluss Vjosa und die Narta-Lagune stehen unter Naturschutz. Für den Bau eines Flughafens hat die albanische Regierung die Grenzen des Schutzgebiets verlegt. Naturschützer fordern das Ende der Zusammenarbeit.

Nach 110 Jahren nun der finale Abspann? Das Münchner Landgericht gibt der Räumung des Filmtheaters am Sendlinger Tor statt: Die Kündigung aus dem Jahr 2019 sei formal richtig und aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll gewesen. Doch noch wollen die Betreiber nicht aufgeben.

Immobilienmarkt: Insolvenzverwalter will Euroboden stabilisieren

Denkmalschutz: Sanierung des Riegerhofs wird zum Verlustgeschäft (SZ Plus)

Städtische Wohnungsbaugesellschaft: Gewofag hat neuen Chef

Münchner Tierpark: Dieb kommt immer samstags zum Einbruch nach Hellabrunn

Ostbahnhof München: Schäferhund Bingo löst Streit auf

