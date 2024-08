Was der scheidende US-Generalkonsul in München über bayerische Eigenheiten sagt, warum Fans aus Teilen Asiens sich von Adeles Bühnenshow verletzt fühlen, wo das Münchner Landgericht eine deutliche Grenze gesetzt hat und mehr.

Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

„Ich komm’ bald wieder!“ Timothy Liston verlässt schweren Herzens München. Ein Gespräch über bayerische Eigenheiten, American Football und seine „Cheesesteak-Diplomacy“ (SZ Plus).

Südkoreaner fühlen sich von Adele verletzt Ist während der Konzerte der britischen Sängerin in München eine Flagge zu sehen, unter der Gräueltaten begangen wurden? Fans aus Teilen Asiens sehen das so. Die Konzertveranstalter dagegen sehen ein „rein grafisches Element“ (SZ Plus).

Erstes Konzert in München Fast die Hälfte der Adele-Fans reiste aus dem Ausland an

„Wäre schön, wenn wir etwas vom großen Adele-Kuchen abbekämen“ Günter Kruse betreibt eine Tankstelle nahe der Messe, auch er wollte von den Konzerten der Britin profitieren. Doch jetzt kämpft er mit Verlusten – weil er sich vom Geschäft abgeschnitten sieht (SZ Plus).

Nach Terroralarm in Wien Polizei sieht keine erhöhte Gefahr bei Adele

Kein Extra-Aufschlag bei der Mieterhöhung Ein Eigentümer zieht vor Gericht, weil er aufgrund der Inflation eine höhere Miete als im Mietspiegel verlangen will. Die 14. Zivilkammer setzt dem eine deutliche Grenze. Warum das Urteil für viele Betroffene von erheblicher Bedeutung sein kann (SZ Plus).

Wo sich Wiesn-Flüchtlinge erholen können Mit mehr als 40 Gaststätten, darunter fünf Neuzugänge, bietet die Wirtshauswiesn Alternativen zum Feiern auf dem Oktoberfest. Es gibt Wiesnbier – allerdings zu moderateren Preisen.

Abschreckung für Dealer, Diebe und Sexualstraftäter Polizeibeamte sind derzeit „mehrmals die Woche und mit starken Kräften“ rund um den Hauptbahnhof unterwegs, um Kriminelle zu fangen. Wie ein solcher Einsatz abläuft.

WEITERE NACHRICHTEN

Konflikt in Sendling Wenn die große Kultur die kleine Kreativszene verdrängt

Neuperlach Fußgänger läuft vor Auto – schwer verletzt

Studentenwohnheim in Freimann Jugendliche überfallen Opfer mit Schreckschusspistole

Line-up für Sound-of-Munich-Now steht fest 20 Bands für München

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Weltkatzentag : Das Miezhaus Nach dem Tod der Eltern hat Barbara Weberschock eine ganz besondere Idee für das Haus. Sie überlässt es samt Einrichtung einer Gruppe von 30 Katzen. Von Elisabeth Grossmann

SZ Plus Hinter den Kulissen des Münchner Marionettentheaters : Das Paradies im Untergrund Das kleine Marionettentheater an der Blumenstraße ist weit in die Stadt hinein verzweigt: Eine mobile Bühne, Kulissen und zahlreiche Requisiten lagern unterirdisch – in geheimnisvollen Katakomben. Von Barbara Hordych

UNSER FREIZEITTIPP

SZ Plus Familienradtour : Auf dem Vilstalradweg zu Dinosauriern Auf einer stillgelegten Bahnstrecke geht es kinderfreundlich abseits von Autostraßen durch schöne Landschaften von Dorfen nach Taufkirchen, zum Waldbad mit riesigem Nichtschwimmerbecken - und zurück in die Urzeit. Von Florian Tempel und Renate Schmidt

