Wodurch die Stadt den Unterricht verbessern will, wie eine Frau aus München den Hamas-Terror in Israel überlebt hat, was für den Siemens-Sportpark geplant ist und mehr.

Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie München den Unterricht verbessern will Es hätte eine Schule ohne Noten und Sitzenbleiben werden sollen – doch die Staatsregierung war dagegen. Nun will die Stadt einige Ideen aus dem revolutionären Konzept trotzdem umsetzen (SZ Plus).

Wie eine Frau aus München den Hamas-Terror in Israel überlebt hat Dafna Gerstner besuchte ihren Bruder im Kibbuz Be’eri. Dort verübten Terroristen am 7. Oktober 2023 ein Massaker. Bei der Münchner Gedenkfeier berichtet die 40-Jährige (SZ Plus).

Nahostkonflikt in München „Palästina spricht“ – aber nicht den entscheidenden Satz (SZ Plus)

Stadt verlangt plötzlich Miete fürs Üblacker-Häusl Mehr als 40 Jahre lang zeigten die Freunde Haidhausens in dem Herbergsanwesen Stadtteilgeschichte und Kunst. Doch nun scheint die Zukunft ungewiss. Nicht nur wegen der neuen Kosten.

Was die Stadt für den Siemens-Sportpark plant Eine neue Sportanlage soll entstehen, obwohl es schon eine gibt und obwohl die Stadt sparen muss. Aber sie ist zu einer kostspieligen Neugestaltung gezwungen.

WEITERE NACHRICHTEN

Modernisierung Bahn sperrt Aufzüge und Toiletten am S-Bahnhof Rosenheimer Platz

Attacke am Sendlinger Tor Gruppe junger Männer überfällt Obdachlosen

Brennpunkt am Hauptbahnhof Polizei kontrolliert 550 Menschen im Alten Botanischen Garten – und fasst mehrere Drogendealer

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Studieren ohne Akademiker-Hintergrund : „Man sollte nicht so einen schweren Weg gehen müssen“ Junge Menschen, deren Eltern nicht studiert haben, schaffen es deutlich seltener an die Hochschulen. Und dann müssen sie einige Hürden meistern. Eine Organisation von „First Generation“-Studierenden versucht, das zu ändern. Von Katharina Haase

SZ Plus Die Münchner und ihre Vierbeiner : Das profitable Geschäft mit viel zu jungen Hundebabys Melanie Schmidt kämpft seit zehn Jahren gegen illegalen Welpenhandel. Sie arbeitet mit Polizei und Tierschutz zusammen, doch manchmal bringt sich die Münchnerin selbst in Gefahr. Von Stefanie Witterauf

UNSER KULTURTIPP

Ein Streifzug durch Münchner Galerien : Auf den Spuren der Algorithmen Codes und KI haben viel mehr mit Textilkunst und dem Weben zu tun, als viele vermuten. Ein Loblied auf die generative Kunst. Von Evelyn Vogel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg