Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie findet man in München die große Liebe? Er musste zum Gipswechseln und plötzlich war sie da: Aus einem zufälligen Augenblick entstehen große Gefühle. Über das Suchen und Finden der Liebe - erzählen Sie uns Ihre Geschichte.

Ein Plan gegen die Hitze der Stadt Im Sommer heizt sich die Münchner Altstadt immer stärker auf. Doch wie lässt sich das ändern? Ein neues Gutachten zeigt, an welchen Orten grüne Inseln oder Wasserspiele die Luft kühlen könnten - vom Sendlinger Tor bis zum Max-Joseph-Platz. (SZ Plus)

Zu wenig Geld für die Verkehrswende - so reagiert die Politik Grüne und SPD zeigen Verständnis für die Streichliste der Münchner Verkehrsgesellschaft, die CSU will beim Radwegebau sparen, die ÖDP ist "entsetzt". Klar ist nur eines: Auf mehr Geld aus Berlin hofft niemand. (SZ Plus)

In München wächst der Schilderwald Weil nicht nur Autos in der Stadt parken wollen, bekommen nach und nach auch andere Fahrzeuge ihren Platz am Straßenrand zugewiesen. Ein Überblick über die neuen Symbole - und was sie bedeuten.

Freistaat muss über Pumuckl-Ampeln entscheiden Darf der Kinderbuch-Kobold im Münchner Lehel Fußgängerströme regeln? Die zuständige Behörde findet die Idee "durchaus charmant", kann das aber wegen einer bayerischen Verwaltungsregel nicht selbst genehmigen.

Alter Botanischer Garten: Mann will Frau retten - und wird selbst zum Opfer

Tarifstreit im öffentlichen Dienst: Warnstreiks an Münchner Hochschulen und Museen

Verkehrswende: Der Alpenbus kommt - mit Verspätung

Schwabing: So soll der neue Elisabethmarkt aussehen

Sendlinger Straße: US-Möbelhändler zieht in frühere "Abercrombie & Fitch"-Filiale

MÜNCHEN ERLESEN

GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg