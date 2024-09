Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

In dieser Stadt, an diesem Tag Ausgerechnet am 5. September, genau 52 Jahre nach dem Olympia-Attentat, schießt ein Mann in der Nähe des israelischen Generalkonsulats in München um sich. Szenen aus einer erschrockenen Stadt (SZ Plus).

Was ein Video über die Tat verrät Es ist etwa eineinhalb Minuten lang und zeigt Bruchstücke des mutmaßlichen Anschlags in der Nähe des israelischen Generalkonsulats: Zu sehen ist, wie der Schütze sich dort bewegt, sein Gewehr lädt, feuert und ein Fenster einschlagen will. Eine Rekonstruktion in Karten (SZ Plus).

„Am Anfang gibt es Worte. Und danach Taten“ Talya Lador-Fresher leitet das israelische Generalkonsulat in München. Die Diplomatin schildert die Stimmung nach dem Anschlag, wie die Sicherheitsvorkehrungen aussehen und wie die Situation für jüdische Menschen in Deutschland ist (SZ Plus).

Leere Stühle, gedrückte Stimmung Unter dem Eindruck des mutmaßlichen Anschlags auf das israelische Generalkonsulat sagt das Landratsamt die Gedenkveranstaltung für die Opfer des Olympia-Attentats vor dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck ab.

„Die Energiewende wurde hier nicht nur diskutiert, sondern auch umgesetzt“ In kleinen Schritten plant die Münchner Wohnen die energetische Sanierung ihrer Immobilien. Dort, wo die Arbeiten bereits abgeschlossen sind, können die Bewohner ab 2025 günstigen Strom über ihr eigens Dach beziehen (SZ Plus).

Ein Schwarzer wünscht sich ein grünes München In Zeiten des Klimawandels müssten viel mehr Bäume gepflanzt werden, fordert Klaus Bäumler. Der CSU-Mann wünscht sich die Sonnenstraße als grünes Band und plädiert für einen„Munich Central Park“. Die Stadt aber schiebe solche Projekte auf die lange Bank (SZ Plus).

Mosaik für Queen-Sänger enthüllt Freddie Mercury forever in München (SZ Plus)

Student spendet Quiz-Gewinn Münchner Student gewinnt 100000 Euro – und will sie nicht behalten (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus SZ-Kolumne Typisch deutsch : Die Fallstricke bei der Selbstbedienung im Biergarten Münchens Biergärten sind Zentren der Integration. Auf unerfahrene Gäste warten dort allerdings auch eine Reihe an Gefahren. Tipps zur Fehlervermeidung. Kolumne von Lillian Ikulumet

SZ Plus Cannabis : „Jetzt hat jeder, der will, ein solches Rezept“ Christian Wastl hat seit vielen Jahren Schmerzen. Lange hat er dagegen Opiate genommen, 2017 ist er auf medizinisches Cannabis umgestiegen. Man könnte also denken, er sei ein Fan vom neuen Cannabisgesetz. Doch weit gefehlt. Von Jacqueline Lang

UNSER KULTURTIPP

SZ Plus Tragikomödie mit Corinna Harfouch und Emilia Schüle : Worum geht’s im Leben wirklich? Bei der munteren Premiere von „Die Ironie des Lebens“ wird klar, warum sich Uwe Ochsenknecht ganz besonders gut auf seine Rolle vorbereiten musste. Von Josef Grübl

