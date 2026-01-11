DER TAG IN MÜNCHEN

Glück und Glitzern: Münchens Winterwimmelwunderwelt Sport und Spaß über dem Wasser der Würm: Ein Sonntag bei Eisstockschützen, Schlittschuhläuferinnen und -läufern, bei glücklichen Familien und bei einer Rallye auf dem Eis.

„Eingemummelt wie im Iglu“ auf der Suche nach Wärme Wie bewältigen Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben oder unter freiem Himmel arbeiten müssen die klirrende Kälte? Auf dem Viktualienmarkt schließen einige Händler ihren Stand, dagegen ist der Andrang bei der Obdachlosenhilfe St. Bonifaz groß – nicht nur jetzt.

Wann wird das Uhrmacherhäusl endlich wieder aufgebaut? Vor mehr als acht Jahren wurde das frühere Handwerkerhaus illegal abgerissen. Der Eigentümer muss es eigentlich im gleichen Erscheinungsbild neu errichten – doch es geschieht nichts. Wie kann das sein? (SZ Plus)

Die Lach- und Schießgesellschaft feiert ein fulminantes Comeback Nach ihrem vorläufigen Aus im Jahr 2021 schien die berühmte Kabarett-Bühne Geschichte zu sein. Doch im „Fat Cat“-Interim gelingt ihr ein toller Neustart – auch wenn das nächste Ende schon wieder naht. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Einsatz in Ismaning 16-Jähriger versprüht Löschschaum am Bahnhof

Fahndung Raubüberfall in Unterhachinger Supermarkt

Region München Strom-Autobahn im Genehmigungsverfahren

MÜNCHEN ERLESEN

Entdeckungen in der Wissenschaft : Von Intervallfasten bis Ziegelbau –diese Durchbrüche sind Münchner Wissenschaftlern gelungen Sie jagen Bakterien und bauen Roboter, die das Meer säubern, Stammzellen umwandeln oder Ziegelwände optimieren – und erkennen ein Risiko beim Fasten: Was Forscherinnen und Forscher der TU München 2025 Außergewöhnliches geleistet haben. SZ Plus Von René Hofmann ...

Weltschafkopftag : „Thomas Müller könnte bei der Weltmeisterschaft mitspielen“ Schafkopfen ist in Mode, gerade bei jungen Leuten und bei Frauen. Stefan Aldenhoven, Leiter der Münchner Schafkopfschule, über die Gründe, Trends bei Turnieren und was Profis ausmacht. SZ Plus Interview von Philipp Crone ...

UNSER GASTROTIPP

Lisboa & Nata : Ein Frühstück wie in Lissabon Auswandern oder Urlaub machen, das geht beides nicht immer. Wie gut, dass man im Lisboa & Nata sein Fernweh neuerdings mit Pastéis de Nata ganz wie in Portugal stillen kann. Von Jacqueline Lang ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg