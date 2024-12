Die Stadt investiert Millionen in Sportplätze, der Prozess um den Parkhausmord an Charlotte Böhringer wird möglicherweise neu aufgerollt und mehr.

Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Wo die Stadt Millionen in Sportplätze investiert Viele Anlagen sollen in den nächsten Jahren saniert werden. Doch nicht überall gehen die Planungen voran. Für notwendige Arbeiten an mehreren prominenten Sportstätten fehlt der Stadt das Geld (SZ Plus).

Wird der Prozess um den Münchner Parkhausmord neu aufgerollt? Der Verurteilte Benedikt T. beteuerte stets seine Unschuld am Tod seiner Tante Charlotte Böhringer. Nun hat das Landgericht Augsburg seinen Antrag zur Wiederaufnahme des Prozesses für zulässig erklärt – allerdings nicht in allen Punkten (SZ Plus).

Ein Mann geht in die Luft Tüftler Konstantin Landuris hat in einen elektrisch betriebenen „Flying Suit“ entwickelt. Nun hat er damit tatsächlich abgehoben.

Stadt schreibt Investoren Bau geförderter Wohnungen vor Diese sollen 40 Prozent geförderte Wohnungen in drei Stadtquartieren schaffen. Doch der Schritt ist umstritten: Einige Stadträte finden, dass die Vorgaben Wohnungsbau verhindern (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess in München: „Leierkasten“-Türsteher prügelt Bordell-Besucher krankenhausreif (SZ Plus)

Odeonsplatz: Feldherrnhalle wird von 2025 an generalsaniert

Positive Bilanz: Messe München erzielt überraschend Rekordergebnis

Maxvorstadt: Mann lässt sich in Geschäft einschließen und stiehlt Adventskalender

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Präparatorin Judith Brauneis : „Ich rede mit den Verstorbenen“ Judith Brauneis leitet den Sezierbereich in der Pathologie der TU München. Die Präparatorin hat schon mehr als 50 000 Leichen gesehen. Sie spricht mit Verstorbenen und hilft Angehörigen, mit der Trauer umzugehen. Und manchmal muss sie gefrorene Körperteile auftauen. Interview von Martin Wollenhaupt

SZ Plus Mitglieder-Zuwachs bei Grünen und FDP : „Ich will nicht einfach passiv mitschwimmen“ Seit dem Ampel-Aus verzeichnen Grüne und FDP den Eintritt Tausender neuer Mitglieder. Bärbel Sperber und Georg Mattis sind zwei von ihnen. Warum sie sich in politischen unruhigen Zeiten in einer Partei engagieren wollen. Von Sabrina Proske

UNSER KULTURTIPP

Klassik : Die schönsten Advents- und Weihnachtskonzerte in München 2024 Gesungen, geblasen, gestrichen: Auch jenseits von Bachs Weihnachtsoratorium ist das Münchner Angebot an klassischer Weihnachtsmusik groß. Eine Auswahl der Konzerte im Überblick. Von Harald Eggebrecht

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg