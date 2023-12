Der Flughafen stellt den Betrieb am Dienstag wieder ein und auch der Nahverkehr wird noch ausgebremst. Doch auch einiges Erheiterndes lässt sich in der Rekord-Schneelage erleben. Was sonst passiert ist.

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Wo Eis und Schnee den Nahverkehr noch ausbremsen Bei Bussen und U-Bahnen kommt es zu Unregelmäßigkeiten, die erste Tramstrecke dürfte erst am Montagabend wieder bedient werden - und bei der S-Bahn geht außerhalb der Stadt fast nichts.

Vom Glück rund um den Mount Mittelstreifen Eine Geistertrambahn, freundliche Langläufer an der Isar und emsige Ritzenreiniger - in der Rekord-Schneelage lässt sich einiges Erheiterndes erleben. Eine Anekdotensammlung. (SZ Plus)

Schnee in München: Bilder aus einer ausgebremsten Stadt

Münchner Flughafen stellt am Dienstag erneut zeitweise den Betrieb ein Das Chaos auf den Schienen und am Flughafen geht weiter. Der Airport streicht am Dienstag bis Mittag alle Flüge - wegen des drohenden Eisregens. In Teilen Oberbayerns und Augsburgs fällt die Schule aus. Zum Liveblog.

Geschäfte gehen, Filialen kommen Es laufen wieder fast so viele Passanten durch die Fußgängerzone wie vor der Pandemie. Doch bei den Geschäften gibt es zahlreiche Wechsel. Wie sehr die Innenstadt ihr Gesicht verändert hat. (SZ Plus)

Mietenstopp für städtische Wohnungen soll bis 2026 verlängert werden Die Rathauskoalition ringt seit Wochen um politische Schwerpunkte - nun steht ein Kompromiss. Ein Überblick, worauf sich Grün-Rot beim Wohnen und Klima geeinigt hat. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Klimaschutz: Stadt will für 51 Millionen Euro neue Bäume pflanzen

Kulturpolitik: Olympiagelände im Rennen um einen Platz im Welterbe

Vor Münchner Nachtclub: "Diese Faustschläge hätten tödlich sein können"

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg