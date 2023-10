Rattenbekämpfung in der Stadt, der Erfolg der "Zammreißen"-Demo, die Polizei findet entführte Zweijährige und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie mobilisiert man 35 000 Menschen in so kurzer Zeit? Zehntausende sind zur "Zammreißen"-Kundgebung gegen Rechtsaußen gekommen, viel mehr als erwartet. Die Wurzeln des Erfolgs sind ein Immobilien-Projekt - und das Geschick des Kleinkunstimpresarios Till Hofmann. (SZ Plus)

Den Mitgliedern ein Zuhause geben Der TSV 1860 München übernimmt die bei den Löwenfans beliebte Kneipe Riffraff und macht daraus das Bamboleo. Es soll ein Begegnungsort für alle Anhänger und Mitglieder des Vereins werden. Die Eröffnung ist für 2024 geplant.

39-Jähriger soll Safeword bei Sado-Maso-Sexspielen ignoriert haben Der Angeklagte und eine Frau treffen sich mehrfach zu Rollen- und Fesselspielen. Doch als sie die Beziehung beenden will, eskaliert die Situation.

"Das Problem sind nicht die Ratten. Der Mensch ist das Problem" Die Tiere übertragen 120 Krankheiten - und ihre Verbreitung in der Stadt nimmt zu, ist sich Schädlingsbekämpfer Jason Puschmann sicher. Worin er die Ursachen sieht und wie er den hochintelligenten Nagern auf die Spur kommt. (SZ Plus)

WEITERE WICHTIGE NACHRICHTEN

Englischer Garten Hund verbeißt sich im Bein eines Polizeipferds

Große Suchaktion Polizei findet entführte Zweijährige

Freimann Räuber droht mit Holzlatte und erbeutet Auto

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

