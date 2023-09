Wie das erste Wiesnwochenende mit Trachtenumzug, Pannen bei den Fahrgeschäften und "Gay Sunday" war, was Menschen bei der Müllmeisterschaft alles aufsammeln und mehr.

Von Lisa Bögl

Ein himmlischer Start für die Wiesn Sonnenschein, beste Stimmung und nur zwei Schläge beim Anzapfen. Was will man mehr? Beim Oktoberfest gelingt ein Auftakt nach Maß. (SZ Plus) Nur bei den Fahrgeschäften läuft nicht alles rund.

Cathy Hummels über Fluch und Segen von Berühmtheit Die Münchnerin Cathy Hummels ist eine Unternehmerin mit großer Reichweite - sowohl in sozialen Netzwerken als auch bei einschlägigen Promi-Events. Im SZ-Podcast "München persönlich" erzählt sie, was das für ihr Leben bedeutet.

"Früher wäre ich nie auf die Idee gekommen, händchenhaltend über die Wiesn zu gehen" "Gay Sunday", queerer Anstich und Prosecco-Wiesn: Die LGBTIQ-Community veranstaltet einige Events auf dem Oktoberfest. Warum das mit "woke" nichts zu tun hat und weshalb es auf der Festwiese auch heute noch Orte für queere Menschen braucht. (SZ Plus)

Verletzte bei Achterbahn-Unfall - und weitere Pannen: Ein Unfall auf einer Achterbahn und eine Attacke auf eine Bedienung am Samstagabend überschatten den Bilderbuch-Auftakt der Wiesn. Zum Liveblog.

Trompeter, Jäger und Söder ziehen durch München zur Wiesn Er ist einer der größten Trachtenumzüge der Welt. Seit fast 90 Jahren sind am ersten Wiesnsonntag jede Menge historische Trachten in der Innenstadt zu sehen. Dieses Mal bei bestem Wetter.

Was die Münchner einfach wegwerfen Bei der ersten Müllmeisterschaft machen 400 Menschen in 16 Stadtvierteln mit. Eingesammelt wird fast alles: Kronkorken, Zigarettenstummel, Kondome - und Autoreifen.

Ehemann steht zum zweiten Mal wegen Mordes vor Gericht Hat Srecko S. seine Frau im Schlafzimmer mit einem aufgesetzten Schuss in den Kopf getötet? Nachdem der Bundesgerichtshof den Freispruch der ersten Instanz gekippt hat, wird von Dienstag an erneut verhandelt.

