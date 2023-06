Stadtteilbüro Neuperlach:Seit 50 Jahren nah an den Menschen

Neuperlach war gerade frisch aus dem Boden gestampft, da war schon klar: In der Trabantenstadt belasten Vereinsamung, Armut und soziale Isolation viele Menschen. Und seitdem arbeiten Menschen gegen die Probleme im Viertel an.

Von Patrik Stäbler

Als Karim 2006 nach München kommt, spricht er kaum Deutsch und kennt niemanden in der Stadt - einmal abgesehen von seiner erkrankten Mutter, deretwegen er Paris verlassen hat und nach Neuperlach gezogen ist. Mit Glück findet er damals eine Arbeit, und im Jobcenter empfiehlt man ihm, im Stadtteilbüro Neuperlach vorbeizuschauen - ein Tipp, der ihm das Einleben erleichtern wird.

Dort bekommt er "Rat und praktische Hilfen in verzweifelten Situationen", sagt Karim. Noch wertvoller ist freilich "die menschliche Wärme, die man uns in dieser schlimmen Zeit hier gegeben hat". Bis heute hält Karim den Kontakt zum Stadtteilbüro, wo er sich inzwischen selbst ehrenamtlich engagiert, so schreibt er es in der Festschrift zum 50. Geburtstag der Einrichtung.

Karims Erzählung ist eine der vielen Erfolgsgeschichten, die das Stadtteilbüro Neuperlach seit seiner Geburtsstunde 1973 geschrieben hat. Seinerzeit war der Stadtteil Neuperlach gerade "frisch aus dem Boden gestampft worden", sagt Monika Klink, die Leiterin des Stadtteilbüros. "Doch mit der Infrastruktur für das Viertel kam man nicht hinterher."

Um hier Abhilfe zu schaffen und vor allem die Bedürftigen in den vielen Sozialwohnungen zu unterstützen, stieß Eberhard Przemeck, der Pfarrer der evangelischen Lätare-Kirche in Neuperlach, damals die Gründung der "Gemeinwesenarbeit der Inneren Mission" an. Dieses Kooperationsprojekt der Diakonie Bayern und der Inneren Mission München nahm im Juni 1973 seine Arbeit auf - in den Räumen der Lätare-Kirche an der Quiddestraße.

"Es ging vor allem darum, Lösungen für die Probleme der noch jungen Trabantenstadt Neuperlach zu finden", sagt Monika Klink. Vereinsamung etwa, soziale Isolation, Armut. "Und schon damals war teurer und zu knapper Wohnraum ein Thema", sagt die Leiterin. Dies ist bis heute so geblieben, und auch sonst seien die Herausforderungen der Anfangszeit noch erstaunlich aktuell.

Detailansicht öffnen Monika Klink leitet das Stadtteilbüro Neuperlach. (Foto: Florian Peljak)

"In den Hochhäusern von Neuperlach gibt es viel Anonymität", weiß Monika Klink. "Außerdem hat der Stadtteil eine herausfordernde Durchmischung - mit einem hohen Migrationsanteil und etlichen Familien mit vielen Kindern." Gerade hier wolle das Stadtteilbüro Vorurteile abbauen und Menschen zusammenbringen. Zudem sei die Einrichtung, die von der Lätare-Kirche erst ins Stephanszentrum und 1993 weiter ins Sudermannzentrum zog, eine Anlaufstelle bei existenziellen Problemen - beispielsweise in persönlichen und finanziellen Notlagen.

So bietet das Stadtteilbüro eine Sozialberatung an und hilft beim Ausfüllen von Formularen. Bedürftige erhalten dort Lebensmittel, und am ersten und dritten Dienstag im Monat öffnet die Kleiderkammer ihre Türen. Darüber hinaus bietet die Einrichtung zahllose Kurse, Gruppen und Vorträge an. "Wir wollen eine Anlaufstelle für sämtliche Bewohner aller Altersklassen in Neuperlach sein", sagt Monika Klink.

In dem hellen Veranstaltungsraum im Erdgeschoss gibt es ein wöchentliches Mittagessen für Ältere, es gibt Sushi- und Tanzkurse, Spiel- und Bastelgruppen treffen sich dort und ein Computerclub. Nebenan türmt sich unterdessen Spielzeug auf dem Boden, und in den Regalen - das ist der Raum der Eltern-Kind-Gruppe. Für Familien gibt es auch noch einen Spielkreis, Babymassage und Sportkurse für die Mütter.

Diese Bandbreite könne man nur dank der vielen Ehrenamtlichen anbieten, betont Monika Klink. So werden die Leiterin und ihre vier Mitarbeiterinnen von 80 freiwilligen Helferinnen und Helfern unterstützt. Finanziert wird die Einrichtung, die seit 1992 als Stadtteilbüro firmiert, inzwischen vornehmlich von der Stadt, aber auch von der Diakonie München und Oberbayern sowie aus Eigenmitteln des Evangelischen Hilfswerks.

Und auch, wenn man schon seit einem halben Jahrhundert zum Viertel gehöre - "es gibt immer noch Leute, die sagen mir: Ich wohne jetzt seit zehn Jahren in Neuperlach und habe noch nie von euch gehört", erzählt Monika Klink. Was einen direkt zu einer der größten Herausforderungen bringt. "Hier in Neuperlach gibt es viele gute Einrichtungen und Angebote. Das Problem ist jedoch auch bei uns, das bei der Zielgruppe bekannt zu machen." Denn nur so kann das Stadtteilbüro auch in den kommenden Jahren noch weitere Erfolgsgeschichten schreiben - wie bei Karim, der über die Einrichtung sagt: "Hier habe ich eine kleine Heimat gefunden."

Anlässlich seines 50. Geburtstags lädt das Stadtteilbüro Neuperlach am Freitag, 30. Juni, zu einem Tag der offenen Tür in seine Räume im Sudermannzentrum (Gerhart-Hauptmann-Ring 56). Ab 12 Uhr gibt es dort kostenlose Schnupperkurse, ein Kinderprogramm und Livemusik.