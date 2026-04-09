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NeuperlachSportwagen prallt gegen Baum – zwei Schwerverletzte

Im Unfallwagen entdeckte die Polizei eine Waffe und mögliche Betäubungsmittel. (Symbolfoto)
Im Unfallwagen entdeckte die Polizei eine Waffe und mögliche Betäubungsmittel. (Symbolfoto) Rolf Vennenbernd/dpa

Ein 22-Jähriger verliert die Kontrolle über einen weißen Jaguar. Sein Beifahrer wird beim Aufprall aus dem Wagen geschleudert. Nach dem Unfall entdeckt die Polizei Verdächtiges.

Zwei junge Männer sind am Mittwochabend in München-Neuperlach mit einem weißen Jaguar XE gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, kam der Wagen womöglich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in der Quiddestraße von der Fahrbahn ab.

Der 18 Jahre alte Beifahrer sei beim Aufprall aus dem Wagen geschleudert worden, der 22 Jahre alte Fahrer habe von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden müssen. Beide seien in eine Klinik gebracht worden. Laut der ersten Diagnose am Unfallort erlitt der Fahrer ein Schädel-Hirn-Trauma und der Beifahrer eine Unterschenkelfraktur; bei dem 18-Jährigen bestand zudem der Verdacht auf Einblutungen im Kopf.

Das in München zugelassene Unfallauto wurde der Polizeimeldung zufolge total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Den Angaben zufolge war kein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt. Die Straße blieb für die Bergungsarbeiten etwa fünf Stunden lang gesperrt. Einschränkungen im Verkehr habe es aufgrund der Uhrzeit aber nicht gegeben.

Im Wagen der Männer seien Gegenstände entdeckt worden, „die auf Betäubungsmittelhandel hindeuten“, sagte der Polizeisprecher. Bei der gefundenen Substanz habe es sich dem ersten Anschein nach um Haschisch gehandelt. Auch eine Schreckschusswaffe wurde sichergestellt.

Der Fahrer des Wagens wurde wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Zudem laufen Ermittlungen wegen Verstößen gegen Betäubungsmittel- und Waffengesetze.

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