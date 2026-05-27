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Unfall in NeuperlachAuto rammt E-Bike: 18-Jähriger wird durch die Luft geschleudert und schwer verletzt

Durch den Zuammenstoß wurde der Fahrer des E-Bikes schwer verletzt.
Durch den Zuammenstoß wurde der Fahrer des E-Bikes schwer verletzt. Feuerwehr München

Der Radfahrer erleidet mehrere Brüche sowie eine Lungenverletzung. Nach dem Zusammenprall beschädigt der Autofahrer sechs geparkte Pkw.

Ein 18 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Dienstagabend in Neuperlach von einem Auto gerammt und schwer verletzt worden. Der junge Mann war gegen 19.35 Uhr auf dem Radweg der Therese-Giehse-Allee unterwegs, als er von einem aus der Heinz-Hilpert-Straße kommenden Alfa Romeo erfasst wurde, dessen Fahrer an der Kreuzung die Vorfahrt des E-Bikes offensichtlich missachtet hatte. Durch den Zusammenstoß wurde der 18-Jährige in die Luft geschleudert, er erlitt mehrere Brüche sowie eine Lungenverletzung.

Aufgrund der beträchtlichen Unfallfolgen geht die Verkehrspolizei davon aus, dass der 19 Jahre alte Alfa-Romeo-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Seitenstraße gekommen war.

Sechs parkende Fahrzeuge wurden beschädigt.
Sechs parkende Fahrzeuge wurden beschädigt. Feuerwehr München

Nach der Kollision mit dem Radfahrer schoss das Auto jedenfalls noch über die Kreuzung in den Fritz-Kortner-Bogen und stieß dort gegen sechs geparkte Pkw. Drei davon wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. An einem der Wagen entstand sogar ein Totalschaden, ebenso an dem Alfa Romeo.

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