Von Lisa Sonnabend

"Wir können ja später noch zur Schlucht gehen", sagten die Freunde, während wir in ihrem Schrebergarten in Englschalking saßen, Kuchen aßen, die Herbstsonne schien und ein Mann in der Parzelle nebenan Quitten erntete. Eine Schlucht in der Großstadt? Vor vier Jahrzehnten bin ich in München geboren, seit vier Jahrzehnten lebe ich in der Stadt - doch noch immer gibt es Orte, von denen ich nie gehört habe. Die Schlucht liegt mitten in der Grünanlage des Ökologischen Bildungszentrums an der Englschalkinger Straße. Hier wurde einst Lehm abgetragen und zu Ziegeln verarbeitet. Geblieben ist ein fußballfeldgroßes Loch - ein herrlicher Abenteuerspielplatz. Kinder stürmen den steilen Hang hinab, balancieren auf herumliegenden Baumstämmen, bauen mit den Ästen Häuschen und liefern sich Laubschlachten. Nicht sehr bekannt, aber lohnenswert.

Für mehr Abwechslung in den Herbstferien haben wir in der Redaktion Ausflugstipps für Familien in München zusammengestellt (SZ Plus). Neben der Schlucht gibt es weitere ganz persönliche Empfehlungen von SZ-Autorinnen und -Autoren für kleine Ausflüge in der Stadt. Mein Kollege Michael König etwa geht oft ins Werksviertel, seine Söhne und er lieben die Atmosphäre in dem urbanen Dschungel. Barbara Vorsamer hat einen Tipp, bei dem die Kinder zwar dreckig, aber auch kreativ werden: das Kinderkunsthaus in Schwabing. Und Lea Kramer folgt mit ihrer Familie der Museumseule Glauki und der allwissenden Göttin Athena durch die Glyptothek - und lässt die Eindrücke im Innenhof bei Kaffee, Kakao und Kuchen wirken.

DER TAG IN MÜNCHEN

Tatverdächtiger im Fall des Toten in Neuperlach festgenommen Ein Passant hatte den Körper des 25-Jährigen am Wochenende nachts in einer Grünanlage entdeckt. Täter und Opfer waren offenbar seit längerem in tiefer Abneigung verbunden.

Akute Platznot im Stattpark Olga Das Wohnprojekt muss bis Ende des Jahres sein Domizil in Sendling-Westpark räumen. Geplant ist ein Umzug in die Nähe des Michaelibads. Doch die vorgesehene Fläche reicht nicht aus.

Demonstranten zeigen Solidarität für festgenomme Klimaaktivisten Die Klimaaktivisten von "Scientist Rebellion" hatten am Samstag sechs Autos in der BMW-Welt beschmiert und sich an einem Rennwagen festgeklebt. Ihre Festnahme sollte weitere angekündigte Proteste verhindern.

Betrunkene Frau soll Polizistin gebissen haben Eine Kontrolle am Hauptbahnhof war eskaliert, die Beamten nahmen die stark alkoholisierte Frau mit auf die Wache. Dort soll sie eine Beamtin angespuckt und eine andere in den Unterarm gebissen haben.

Nach Tod von Sternekoch Winkler kein Hinweis auf Fremdverschulden Die Polizei geht von einer medizinischen Ursache aus. Ein standardmäßig eingeleitetes Todesermittlungsverfahren solle "in Kürze eingestellt" werden.

Drohne in 1400 Metern Höhe am Flughafen entdeckt Die Besatzung eines startenden Flugzeugs bemerkte das Gerät am Sonntag. Die Polizei ermittelt nun, da um den Flughafen eine Flugverbotszone gilt.

Seewirtschaft in Unterföhring ist insolvent Pächter Stephan Kalis hat die Gaststätte samt Biergarten am Poschinger Weiher zusperren müssen. Nach der Corona-Pandemie machte dem Betreiber jetzt die aktuelle Wirtschafts- und Energiekrise den Garaus.

MÜNCHEN ERLESEN

