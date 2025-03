Wegen eines heftigen Streits zwischen zwei Männern sind am Sonntag in den frühen Morgenstunden gegen 2.35 Uhr zehn Polizeistreifen ausgerückt. Sie wurden von Besuchern einer Bar nach Neuperlach gerufen.

Die beiden Männer mit Wohnsitz in München, 30 und 31 Jahre alt, ließen sich nicht beruhigen. Der Streit eskalierte. Dabei verletzte der 30-Jährige seinen Kontrahenten laut Polizei mit einem abgebrochenen Glas am Hals. Dieser erlitt mehrere Stichwunden und wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Zur weiteren stationären Behandlung kam er in ein Krankenhaus.

Warum der Streit so eskalierte, ist bislang nicht klar. Besucher der Bar hatten, so teilt die Polizei mit, die Streithähne bis zum Eintreffen der Streifen auseinanderbringen können. Der 30-jährige Mann wurde festgenommen und muss sich nun wegen versuchten Totschlags verantworten. Verletzungen am Hals werden laut Polizei als so gefährlich eingestuft, dass die nicht mehr als Körperverletzung gelten.