Investor darf 700 Wohnungen bauen – aber will er auch?

Wohnquartier in München

Auf dem früheren Siemens-Parkplatz in Neuperlach soll ein ganzes Quartier entstehen, so sieht es das Konzept vor. Und die Stadträte stimmen dem „gern“ zu. Doch der Bauherr ist offenbar auf Tauchstation.

Von Sebastian Krass

Christian Smolka war der erste Stadtrat, der zu Wort kam, und er setzte den Ton: „Selten gibt es eine Fläche, die so geeignet ist für dringend benötigten Wohnraum, wie diesen Parkplatz“, sagte der Grünen-Politiker im Planungsausschuss des Stadtrats. Ähnlich äußerten sich Mitglieder anderer Fraktionen. Und selbst Dirk Höpner von der Fraktion ÖDP/München-Liste, die neue Bauvorhaben im dicht besiedelten München oft kritisch sieht, stimmte diesmal ein: Die Dichte der Bebauung sei für seinen Geschmack vielleicht etwas zu hoch, aber er würdigte die „Top-Anbindung an schon bestehende Straßen und den ÖPNV“, so Höpner. „Auch wir stimmen gern zu.“