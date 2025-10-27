Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am frühen Samstagabend zunächst im Einkaufszentrum Pep in Neuperlach , und später auch in der U-Bahn, eine 17-jährige Schülerin sexuell belästigt haben soll.

Die junge Frau befand sich kurz vor Ladenschluss in einem Bekleidungsgeschäft in dem Einkaufscenter. Der Mann stand laut Polizei an der Kasse direkt hinter ihr und fasste ihr ans Gesäß.

Danach folgte er der 17-Jährigen zum U-Bahnhof Neuperlach Zentrum und stieg mit ihr in eine U5 Richtung Laimer Platz ein. Auch dort suchte er aufdringlich körperlichen Kontakt und berührte sie erneut am Gesäß. Als die Schülerin am Innsbrucker Ring ausstieg und den Notruf alarmierte, verlor sie den Mann aus den Augen. Eine Sofortfahndung der Polizei führte zu keinem Ergebnis.

Die Geschädigte konnte keine aussagekräftige Beschreibung des Täters abgeben. Deshalb hofft die Polizei jetzt auf Überwachungsvideos aus dem Kaufhaus und der U-Bahn sowie auf die Aussagen möglicher Zeugen.