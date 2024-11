Von Kathrin Aldenhoff

Überrascht hat es sie in der Grundschule an der Max-Kolmsperger-Straße in Neuperlach nicht, dass sie ausgewählt wurden. Eher, dass ihre Grundschule die einzige in der Nachbarschaft ist, die nun besonders gefördert wird. Eine Schule aus Beton, zwischen Wohnblöcken in Beige und Grau, mit 193 Kindern aus 35 Nationen, 94 Prozent von ihnen haben einen Migrationshintergrund. Sie haben hier die weltbesten Buffets beim Sommerfest, sagt Rektorin Stephanie Kraft, sie haben tolle Kinder und kleine Klassen, 30 ehrenamtliche Lesepaten und jeden Tag bieten sie ab 7.15 Uhr ein kostenloses Schulfrühstück an. Und viele Kinder nehmen das an.