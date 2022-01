Von Patrik Stäbler

Mitten im Neuperlacher Wohnring, umgeben von Bäumen, Wiesen und einem Spielplatz, liegen die Hütten des Stadtteilvereins ZAK, zu denen auch ein Toilettenhäuschen zählt - das einzige weit und breit. Nun gebe es aber das Problem, sagt Florian Mayr, während er auf die Holzbauten blickt, dass die Toilette nur offen stehe, wenn jemand vom Verein anwesend sei. Was wiederum zur Folge hat, dass Eltern mit Kindern aber auch ältere Menschen oft vor verschlossener Klotür stehen und ihr Bedürfnis daher mitunter hinter Bäumen erledigen - was der Attraktivität der Grünanlage nicht eben zuträglich ist. Würde man nun einen Weg finden, die Toilette dauerhaft offen zu halten, wäre das ein echter Gewinn für den Park, sagt Florian Mayr, seit 2019 Stadtteilmanager in Neuperlach. "Das ist eine kleine Sache, die aber große Auswirkungen hätte."