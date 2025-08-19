Zum Hauptinhalt springen

Verkehrsunfall in NeuperlachRadfahrerin wird von Lastwagen erfasst und stirbt

Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kam, bei dem eine 80-jährige Radlerin starb.
Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kam, bei dem eine 80-jährige Radlerin starb. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

In der Nähe des Michaelibads kollidiert ein Lastwagen mit einer Fahrradfahrerin. Die 80-Jährige stirbt wenig später im Krankenhaus.

Am Ostpark in Neuperlach ist es am Dienstagmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen, wie die Polizei mitteilt. In der Heinrich-Wieland-Straße kollidierten demnach in der Nähe des Michaelibads ein Lkw und eine 80 Jahre alte Radfahrerin aus München. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie wenig später im Krankenhaus starb.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Hergang aufgenommen. Die Heinrich-Wieland-Straße war für die Unfallaufnahme stadteinwärts zeitweise komplett gesperrt.

© SZ/moe - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

München
:Auto kommt am Gärtnerplatz von der Straße ab – eine Person verletzt

Der Wagen fährt offenbar mit hoher Geschwindigkeit über den Gehweg und das Rondell in der Mitte des Platzes. Eine Person wird verletzt. Eine Bank, ein Straßenschild und eiserne Poller werden umgepflügt. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite