Am Ostpark in Neuperlach ist es am Dienstagmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen, wie die Polizei mitteilt. In der Heinrich-Wieland-Straße kollidierten demnach in der Nähe des Michaelibads ein Lkw und eine 80 Jahre alte Radfahrerin aus München. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie wenig später im Krankenhaus starb.