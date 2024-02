Von Patrik Stäbler

Anfangs hat sich Klaus Gruzlewski noch gewundert über jene Personen, die da vor seinem Fenster im Innenhof der Lätarekirche in Neuperlach suchenden Blickes umherirren. Doch mittlerweile weiß der Pfarrer, wonach sie Ausschau halten. "Es sind immer wieder Leute hierhergekommen, die das da gesucht haben", sagt der 64-Jährige und zeigt auf ein Bild in einem Buch, das vor ihm auf dem Tisch liegt. Darauf ist der Kirchturm von Lätare zu sehen: eine 25 Meter hohe Stahlskulptur mit orangefarbenen und hellblauen Lampen sowie an der Spitze eine Leuchtreklame à la Las Vegas mit der Aufschrift: "Welcome to fabulous Laetare."